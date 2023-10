La ultranacionalista Marjorie Taylor Greene presenta una moción de censura a una congresista demócrata por "antisemita"

Acusa a Rashida Tlaib de "liderar una insurrección" en favor de Hamás y no condenar los ataques de la milicia palestina contra Israel



MADRID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La representante republicana por Georgia Marjorie Taylor Greene ha presentado este jueves una moción de censura en contra de la congresista demócrata por Michigan Rashida Tlaib, a la que acusa de "actividades antisemitas" y "simpatizar con organizaciones terroristas".

La congresista ultranacionalista ha presentado una resolución catalogada como privilegiada, por lo que la Cámara de Representantes deberá votar para aceptar o rechazar la propuesta de moción de censura en un plazo de dos días, según recoge el portal de noticias The Hill.

Greene ha presentado una resolución de tres páginas en la que cita comentarios previos de Tlaib --la primera mujer con ascendencia palestina que ocupa un escaño en el Congreso estadounidense-- sobre Israel, Palestina y el pueblo judío, e incluye declaraciones tras el ataque de Hamás del 7 de octubre.

Entre los argumentos esgrimidos por Greene destaca la acusación de "liderar una insurrección en el complejo del Capitolio de Estados Unidos", aludiendo así a la protesta la semana pasada en un edificio del Congreso en la que un grupo de personas mostró su apoyo a un alto el fuego en Oriente Próximo.

Fuentes cercanas a Tlaib han informado al mencionado portal que la congresista demócrata no se acercó a la manifestación, aunque sí que participó más tarde en otro mitin diferente pero en el que también se exigía el cese de las hostilidades entre las Fuerzas de Defensa de Israel y la milicia palestina.

Al día siguiente del ataque de Hamás contra Israel, en el que murieron más de 1.400 personas y otras más de 200 fueron tomadas como rehenes, Tlaib publicó un comunicado en su página web en el que abogaba por "el levantamiento del bloqueo, el fin de la ocupación y el desmantelamiento del sistema de 'apartheid'".

De acuerdo con la representante demócrata, estas condiciones a las que Israel somete a la población palestina "pueden conducir a la resistencia". "El hecho de no reconocer la violenta realidad de vivir bajo asedio, ocupación y 'apartheid' no hace que nadie esté más seguro", añadía.

Estas declaraciones de Tlaib despertaron las críticas de los republicanos, algunos compañeros de partido en la Cámara de Representantes e incluso del embajador israelí en Washington, Michel Herzog, que le cuestionó "cuánta sangre más" debía ser derramada para que la congresista condenara las acciones de Hamás.

En el documento presentado por Greene se incide en que la congresista Tlaib pronunció estos comentarios "en lugar de denunciar los horrores de Hamás masacrando a israelíes y exigiendo la liberación de todos los rehenes retenidos por Hamás".

Por su parte, Tlaib ha manifestado que esta propuesta de Greene es "una resolución desquiciada" que, además, cataloga de "profundamente islamófoba" y que considera "ataca a los defensores judíos pacíficos contra la guerra".

"Estoy orgullosa de solidarizarme con los defensores judíos de la paz que piden un alto el fuego y el fin de la violencia. No seré intimidada, no seré deshumanizada y no seré silenciada", ha zanjado la congresista demócrata.