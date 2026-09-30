UNICEF alerta de que cuatro de cada cinco hogares en Líbano tienen dificultades para cubrir necesidades básicas

Archivo - Desplazadas libanesas en Beirut, Líbano, han decorado su escuela con la colada, 27 marzo 2026 - Marwan Naamani / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha alertado este miércoles de que cuatro de cada cinco hogares en Líbano tienen dificultades para cubrir sus necesidades básicas, en el marco del aumento de la ofensiva del Ejército de Israel a pesar del acuerdo de alto al fuego logrado el 26 de junio.

En su nuevo informe 'Una pesadilla persistente', la agencia de la ONU ha revelado el creciente impacto del conflicto en los niños, niñas y jóvenes de todo Líbano, agravando años de crisis económica y empujando a los niños y niñas al hambre, alejándolos de la educación y obligándolos a trabajar.

Más de uno de cada cinco hogares encuestados -el 22%- ha señalado que sus hijos se habían acostado con hambre en las dos semanas anteriores, mientras que el 31% ha afirmado que no habían recibido la atención médica que necesitaban, principalmente porque las familias no podían costearla. El 14% ha indicado que al menos uno de sus hijos trabajaba, más del doble del porcentaje registrado en enero de 2025.

"A los niños, niñas y jóvenes de Líbano se les está imponiendo una carga que ningún niño debería soportar", ha afirmado Marcoluigi Corsi, representante de UNICEF en Líbano. "Las familias están siendo llevadas al límite, mientras los niños y niñas no reciben atención médica ni educación, se ven obligados a trabajar y sufren un profundo malestar psicológico".

Desde el 2 de marzo de 2026, al menos 261 niños y niñas han muerto y 1.056 han resultado heridos: una media de siete niños muertos o heridos cada día durante seis meses. Se estima que el 12% de los niños y niñas heridos vive ahora con una discapacidad.

La educación de la infancia también se ha visto gravemente interrumpida. Unas 436 escuelas han sufrido daños o han quedado destruidas, lo que deja a cerca de 100.000 niños y niñas en riesgo de quedarse sin aula, mientras que 86 docentes han muerto o resultado heridos. En el ámbito familiar, el 17% de los hogares ha señalado que sus hijos han tenido que dejar de asistir a la escuela.

"Sin una acción urgente y sostenida, toda una generación de niños, niñas y jóvenes corre el riesgo de arrastrar las cicatrices de esta crisis hasta la edad adulta", ha concluido Corsi.