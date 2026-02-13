UNICEF alerta de que miles de niños están atrapados por el "devastador aumento de la violencia" en Sudán del Sur

Archivo - Bandera de Sudán del Sur en San Petersburgo, Rusia (archivo) - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha alertado este viernes de que cientos de miles de niños están atrapados por el conflicto en Sudán del Sur a causa del "devastador aumento de la violencia" desde diciembre de 2025 en zonas del norte y el centro del país africano, principalmente en el estado de Jonglei.

"Solo en el estado de Jonglei, al menos 280.000 personas se han visto obligadas a desplazarse. La mayoría son mujeres, niños y niñas. Para algunas familias, es la segunda o tercera vez que se ven obligadas a huir", ha dicho el representante en funciones de UNICEF en Sudán del Sur, Obia Achieng, quien ha afirmado que estas personas "han huido sin nada".

"Duermen en campamentos de personas desplazadas que quedaron de la no tan lejana guerra civil, donde apenas hay servicios. Otros se encuentran a la intemperie, en zonas remotas, sin absolutamente nada", ha señalado, antes de resaltar que se calcula que "el 53% de las personas desplazadas son niños y niñas".

Así, Achieng ha reseñado que estos miles de niños "se enfrentan al riesgo de ser asesinados o mutilados, al reclutamiento por grupos armados, a la separación de sus familias, a la violencia de género, y a un profundo sufrimiento psicológico que les marcará durante años".

"El sistema sanitario está colapsando a su alrededor. Once centros de salud han sido atacados y saqueados desde que se intensificaron los combates. Los centros de nutrición que mantenían con vida a muchos niños y niñas han tenido que cerrar", ha explicado, antes de apuntar además el sufrimiento de los desplazados y recordar el brote de cólera, con decenas de casos en Jonglei.

En este sentido, ha esgrimido que "desde enero, los casos de cólera han aumentado hasta 479 en todo el país, 125 de ellos solo en Jonglei". "Los centros de tratamiento están desbordados y carecen de recursos esenciales. Se estima que 825.000 niños y niñas en Jonglei, Unidad y Ecuatoria Oriental están ahora en riesgo de desnutrición aguda", ha enumerado.

ATAQUES CONTRA INFRAESTRUCTURA HUMANITARIA

Achieng ha hecho hincapié en que "un niño o niña con desnutrición aguda, sin tratamiento, tiene doce veces más probabilidades de morir", mientras que las madres embarazadas y lactantes "están cada vez más aisladas de cualquier atención materna o neonatal", mientras que "la infraestructura humanitaria que podría ayudar a estas familias está siendo atacada".

"El 3 de febrero, un hospital apoyado por Médicos Sin Fronteras (MSF) en Lankien fue bombardeado. Su almacén y los suministros médicos esenciales quedaron completamente destruidos", ha denunciado, al tiempo que ha afirmado que bienes y suministros humanitarios "han sido saqueados" en el marco del conflicto en Jonglei, marcado además por las "graves restricciones" al acceso humanitario, "especialmente en áreas fuera del control gubernamental".

De esta forma, ha destacado que los esfuerzos de UNICEF para hacer frente a la crisis "no pueden igualar la magnitud de lo que está ocurriendo en el país". "Necesitamos un cese inmediato de las hostilidades. Necesitamos un acceso humanitario rápido y sin trabas en todas las zonas afectadas. Cientos de miles de niños y niñas dependen de ello", ha zanjado.

El Ejército anunció a finales de enero una ofensiva en Jonglei contra el SPLM-IO --encabezado por el antiguo líder rebelde y exvicepresidente sursudanés, Riek Machar-- y emitió una orden de evacuación en tres condados para la retirada de civiles, 'cascos azules' de la Misión de Asistencia de Naciones Unidas en Sudán del Sur (UNMISS) y trabajadores de organizaciones humanitarias.

El conflicto volvió a estallar en febrero de 2025, cuando White Army lanzó una ofensiva contra el Ejército en la ciudad de Nasir, en el estado de Alto Nilo --cerca de la frontera con Etiopía-- y conquistó temporalmente la localidad, lo que llevó a las autoridades a poner bajo arresto domiciliario a Machar tras acusarle de conspirar contra la seguridad del Estado, por lo que el SPLM-IO denunció una violación del acuerdo de paz de 2018.

ENFRENTAMIENTOS INTERCOMUNITARIOS EN WARRAP

Por otra parte, al menos diez personas han muerto en nuevos enfrentamientos intercomunitarios registrados en el estado sursudanés de Warrap, sacudido por estos incidentes desde hace meses, según han indicado las autoridades, que han achacado el suceso a un nuevo robo de ganado.

Los combates estallaron en el condado de Twic tras un asalto por parte de personas armadas no identificadas llegadas desde el cercano condado de Mayom, en el estado de Unidad, un ataque que dejó varios heridos y se saldó con el robo de cabezas de ganado.

Sin embargo, milicias de autodefensa de la comunidad atacada tendieron posteriormente una emboscada a los asaltantes, con al menos diez muertos entre sus filas. "La cifra de muertos podría ser mayor", ha dicho el comisionado de Twic, John Mabior, en declaraciones a la emisora sursudanesa Radio Tamazuj.

El país ha registrado durante los últimos años un aumento de los enfrentamientos intercomunitarios, motivados principalmente por el robo de ganado y las disputas entre pastores y agricultores en las zonas más fértiles del país, especialmente a causa del aumento de la desertificación y el desplazamiento de población