UNICEF avisa de que hasta 23,4 millones de menores podrían caer en la pobreza por el impacto de la guerra de Irán

Archivo - Niños reciben mochilas de UNICEF en Venezuela - UNICEF/ELVIRA PRIETO - Archivo

MADRID 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Hasta 23,4 millones de niños y niñas más podrían caer en la pobreza antes de que acabe el año como consecuencia del impacto económico mundial del conflicto en Oriente Próximo, ha advertido este jueves UNICEF, que ha elaborado un análisis en el que, en su escenario más optimista, señala que al menos 18,3 millones de niños y niñas estarán en riesgo de pobreza monetaria por las perturbaciones derivadas de la guerra.

La subida de los precios de los alimentos y la energía y las interrupciones del transporte marítimo están reduciendo el poder adquisitivo de las familias, con consecuencias especialmente graves para la infancia, ha avisado el informe sobre las repercusiones de la Guerra en Oriente Próximo elaborado por UNICEF basado en datos de más de 167 países y que pone de relieve cómo las consecuencias económicas globales merma la capacidad adquisitiva de los hogares y sitúa al borde de la pobreza a más menores.

"Los niños y las niñas están pagando el precio de la escalada del conflicto en Oriente Próximo, incluidos aquellos que viven mucho más allá de la región", ha afirmado Catherine Russell, directora ejecutiva de UNICEF, quien avisa de que las consecuencias del conflicto se agravarán "cuanto más se prolongue esta situación".

"El rápido aumento de los costes está dificultando cada vez más el acceso de muchas familias a los alimentos y a la educación. Para los niños y niñas que ya viven en la pobreza, estas crisis empeoran unas condiciones de vida de por sí muy difíciles y pueden tener consecuencias que se prolonguen durante toda su vida", ha indicado.

UNICEF señala dos posibles escenarios en materia de pobreza: uno adverso y otro más grave. El escenario adverso, menos pesimista, refleja una perturbación económica moderada que podría conducir a 18,3 millones de niños y niñas más a la pobreza, mientras que el escenario más grave contempla la hipótesis de alteraciones más intensas y prolongadas en los precios y la actividad económica, y prevé que 23,4 millones de niños y niñas adicionales caigan en la pobreza monetaria si la guerra continúa.

Por regiones, la organización alerta de que la mayor parte del aumento de la pobreza monetaria mundial se concentra en Asia y África, regiones que representan alrededor del 80% del incremento total por el agravamiento del conflicto en Irán, dada la vulnerabilidad ante el aumento del precio del combustible o del coste de alimentos básicos.