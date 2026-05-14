UNICEF denuncia casi 60 niños muertos o heridos en la última semana por ataques de Israel en Líbano pese a alto el fuego

Archivo - Niños en un patio con tiendas de campaña en un refugio temporal en la capital de Líbano, Beirut - FOUAD CHOUFANY/UNICEF - Archivo

MADRID, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha denunciado que cerca de 60 niños han muerto o resultado heridos durante la última semana a causa de los ataques israelíes contra Líbano a pesar del alto el fuego pactado a mediados de abril, un periodo que deja al menos 23 niños muertos y 93 heridos, según datos del Ministerio de Sanidad libanés.

"Hay niños que mueren o resultan heridos cuando deberían estar volviendo a las aulas, jugando con sus amigos y recuperándose de meses de miedo y trastorno", ha afirmado el director regional de UNICEF para Oriente Próximo y el norte de África, Edouard Beigbeder. "Hace casi un mes se alcanzó un acuerdo para silenciar las armas y detener la violencia", ha agregado.

"La realidad está demostrando ser muy diferente. Los continuos ataques están matando e hiriendo a niños, profundizando su exposición al trauma y dejando consecuencias devastadoras que podrían durar toda la vida", ha manifestado.

Así, UNICEF ha indicado que unos 770.000 niños se encuentran expuestos a la violencia, la pérdida y el desplazamiento, antes de agregar que tanto los menores como sus cuidadores presentan síntomas relacionados con el estrés traumático y el duelo, incluyendo miedo y ansiedad extremos, pesadillas, insomnio y sentimientos de desesperanza.

El organismo ha alertado de que estos niños corren un grave riesgo de desarrollar problemas de salud mental crónicos o permanentes si no reciben apoyo psicosocial en entornos seguros, ante una situación ahondada por las actuales hostilidades y después de que un análisis de UNICEF en 2025 apuntara ya a un marcado deterioro de la salud mental infantil tras el repunte del conflicto el año anterior.

"El impacto de la exposición repetida al conflicto en la salud mental infantil puede ser profundo y duradero. Los niños y niñas en Líbano han sufrido oleadas de violencia, desplazamiento e incertidumbre, a menudo con poco o ningún tiempo para recuperarse", ha destacado Beigbeder. Sin apoyo urgente, las cicatrices psicológicas de esta crisis agravada pueden acompañarlos durante años, afectando no solo su bienestar, sino también su futuro y el del país entero", ha apostillado.

Por ello, UNICEF ha destacado que está ampliando los servicios de salud mental y apoyo psicosocial en Líbano, incluso a través de espacios seguros y programas comunitarios, si bien ha lamentado las necesidades siguen superando con creces los recursos disponibles. En este sentido, ha reclamado a las partes en conflicto que protejan a la infancia, respeten el Derecho Internacional Humanitario y adopten todas las medidas necesarias para garantizar que se respeta el alto el fuego.

Delegaciones de Líbano e Israel tienen previsto reunirse este jueves y viernes, 14 y 15 de mayo, en Washington, el tercer encuentro desde que se reiniciaran los enfrentamientos entre el Ejército israelí y el partido-milicia chií libanés Hezbolá el pasado 2 de marzo, días después de la ofensiva de Israel y Estados Unidos contra Irán.

Desde entonces, los ataques de Israel en Líbano han matado a cerca de 2.900 personas y herido a más de 8.800, según el último balance publicado el miércoles por la Unidad de gestión del riesgo de desastres, dependiente del Consejo de Ministros libanés. Estas cifras, que incluyen 108 trabajadores sanitarios muertos, no han dejado de aumentar pese al alto el fuego alcanzado en abril.