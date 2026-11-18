Daños materiales por un bombardeo de la coalición liderada por Arabia Saudí contra una localidad situada cerca de la capital de Yemen, Saná, el 9 de noviembre de 2026 (archivo) - Mohammed Mohammed / Xinhua News / Europa Press

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha denunciado este miércoles el "devastador" aumento del número de niños muertos a causa del repunte de los combates desde principios de septiembre, cuando los rebeldes hutíes lanzaron una ofensiva en el oeste de Yemen contra las autoridades reconocidas internacionalmente, que cuentan con el apoyo de una coalición militar encabezada por Arabia Saudí.

"El aumento del número de niños y niñas muertos y heridos en Yemen es devastador. Esto tiene que parar", ha afirmado la directora ejecutiva de UNICEF, Catherine Russell, quien ha resaltado que "detrás de cada cifra hay un niño o una niña cuya vida ha sido truncada o ha cambiado para siempre". Desde el 3 de septiembre se ha documentado la muerte de 64 niños, mientras que otros 64 han resultado heridos, si bien se teme que la cifra sea superior.

El organismo ha manifestado que los servicios básicos y las infraestructuras de las que depende la infancia también están sufriendo las consecuencias directas de la violencia, con daños en siete escuelas y 28 centros sanitarios a causa de los combates. Entre los incidentes figura uno registrado el 2 de noviembre, cuando un ataque contra un centro de salud apoyado por UNICEF en la provincia de Lahj dejó cinco muertos, incluidos tres trabajadores sanitarios.

Las hostilidades han provocado además un aumento de los desplazados internos, con unas 330.000 personas huyendo de sus hogares por la violencia, incluidos 174.000 niños. El epicentro de la crisis es la ciudad de Taiz, que habría sido prácticamente cercada por los hutíes, que han cortado la carretera que la conecta con Adén, donde las autoridades reconocidas internacionalmente cuentan con su sede.

Taiz no recibe ayuda humanitaria desde finales de octubre, mientras que la producción de agua ha caído casi un 50%, mientras que los precios de los alimentos y el combustible han aumentado más del doble. A ello se suma la escasez de medicamentos, combustible, oxígeno medicinal y electricidad, algo que amenaza la atención de urgencias, la salud materna y la atención a los recién nacidos.

Asimismo, cerca de 1.150 escuelas han cerrado sus puertas o han suspendido sus clases, dejando a medio de millón de estudiantes afectados, mientras que alrededor de uno de cada tres niños y niñas evaluados recientemente por los equipos móviles de salud de UNICEF presentaba desnutrición aguda, en medio del ahondamiento de la grave crisis humanitaria que sacude Yemen desde hace años.

"Los niños y niñas de Yemen han sufrido demasiado. Necesitamos urgentemente un acceso humanitario seguro y sin obstáculos", ha recalcado Russell. "Todas las partes deben cumplir sus obligaciones en virtud del Derecho Internacional", ha recalcado, antes de esgrimir que "es imprescindible proteger a la infancia y garantizar su acceso a servicios esenciales como la atención sanitaria, la educación, el agua segura y los alimentos".

Los hutíes han logrado avances en los alrededores de Taiz durante los últimos días en el marco de su ofensiva a gran escala de los últimos dos meses y medio y han ejecutado numerosos ataques con misiles y drones contra Arabia Saudí, en respuesta al apoyo de la coalición internacional encabezada por Riad a las operaciones militares de las autoridades yemeníes reconocidas internacionalmente.

Las tropas de las autoridades yemeníes reconocidas por la comunidad internacional anunciaron el pasado 4 de octubre una ofensiva a gran escala para recuperar los territorios recientemente capturados por los hutíes y avanzar incluso hacia la capital, Saná, en manos de los rebeldes desde 2014.