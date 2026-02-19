UNICEF pide la liberación "inmediata" de los niños detenidos durante las últimas protestas en Irán

Archivo - Imagen de archivo de dos adolescentes en Teherán, Irán. - Rouzbeh Fouladi/ZUMA Press Wire/ DPA - Archivo

MADRID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha pedido este jueves la puesta en libertad de todos los niños y niñas detenidos durante los últimos "disturbios" y protestas contra el Gobierno, que se han saldado con más de 3.000 muertos, según Teherán, una cifra que diversas ONG aseguran que es al menos dos veces mayor.

El director regional de UNICEF para Oriente Próximo y el norte de África, Edouard Beigbeder, ha mostrado su "profunda preocupación por las informaciones que indican que los menores arrestados permanecen detenidos".

"Si bien no se puede verificar la cifra exacta de niños que siguen actualmente detenidos ni en qué condiciones se encuentran, instamos a que se garantice un acceso inmediato e independiente a todos los niños detenidos para evaluar su situación, trato y bienestar", ha afirmado, según un comunicado.

Así, ha advertido de que el impacto de estas detenciones "está documentado" en niños. "No son adultos pequeños sino que requieren cuidados especiales. La privación de libertad conlleva consecuencias permanentes para su desarrollo, pero también para el futuro de la sociedad en su conjunto", ha manifestado.

Es por ello que ha incidido en que "los niños y niñas privados de libertad deben ser tratados con humanidad y dignidad, y se les debe permitir mantener contacto regular con sus familias". "Estas son obligaciones vinculantes en virtud del Derecho Internacional y deben respetarse en todo momento".

"Pedimos poner fin a la detención de niños y niñas en todas sus formas y la liberación inmediata de los menores detenidos en Irán tras los recientes disturbios públicos. La República Islámica de Irán es parte de la Convención sobre los Derechos del Niño y tiene la obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos de la infancia", ha zanjado.

Teherán ha confirmado hasta ahora la muerte de más de 3.000 personas, en su mayoría civiles y miembros de las fuerzas de seguridad, en las protestas, que arrancaron para denunciar la crisis económica y el empeoramiento de la calidad de vida. Sin embargo, ONG como Human Rights Activists, con sede en Estados Unidos, han elevado los muertos a más de 7.000, según su último balance.