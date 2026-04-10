UNICEF rechaza la "devastación masiva" y la "intolerable" violencia de los bombardeos israelíes en Líbano

Edificios destruidos por los ataques aéreos israelíes en Zrariye, en el sur de Líbano - Europa Press/Contacto/Ali Hashisho

MADRID 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha denunciado este jueves la "devastación masiva" y el "intolerable" nivel de violencia tras la reciente oleada de ataques en Líbano, cuyo Ministerio de Salud ha actualizado el balance de vícimas de los bombardeos israelíes de la víspera a más de 300 muertos y 1.150 heridos.

"UNICEF expresa su profunda preocupación por los recientes ataques en Líbano, que han causado una devastación masiva y representan un nivel de violencia intolerable contra la población civil", ha manifestado la entidad en un comunicado en el que lamenta, entre las consecuencias de los bombardeos "viviendas destruidas, comunidades fracturadas y familias que lo han perdido todo".

Al hilo, el Fondo, que ha reclamado pleno respeto por el Derecho Internacional Humanitario, ha incidido en que "los civiles, y en particular la infancia, deben ser protegidos en todo momento", lamentando "profundamente cada niño y niña que ha perdido la vida en medio del conflicto" cuando, por contra, "deberían haber estado a salvo en sus hogares, comunidades y escuelas, aprendiendo, creciendo y soñando".

En este sentido, el director ejecutivo de UNICEF España, José María Vera, ha denunciado que "lo que estamos viendo en Líbano es inaceptable". "La violencia está arrasando con la vida de niños y niñas que deberían estar protegidos siempre. No podemos normalizar que la infancia crezca entre el miedo, la pérdida y la destrucción", ha subrayado antes de alertar de que "cada ataque deja heridas profundas, físicas y emocionales, que marcarán a toda una generación".