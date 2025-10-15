La Unión Africana suspende a Madagascar hasta que "restablezca el orden constitucional"

Randrianirina prestará juramento este viernes como nuevo dirigente del país insular

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

El Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana (UA) ha suspendido este miércoles a Madagascar de participar en todas las actividades del organismo "hasta que se restablezca el orden constitucional" tras la asonada protagonizada por parte de una unidad de élite del Ejército y la resolución del Tribunal Constitucional sobre la vacancia en la Presidencia.

"Decide de conformidad con los instrumentos pertinentes de la UA, en particular el artículo 7 del Protocolo (...) suspender inmediatamente a la República de Madagascar de la participación en todas las actividades de la Unión, sus órganos e instituciones, hasta que se restablezca el orden constitucional en el país", reza un comunicado del organismo.

En este sentido, ha pedido a las Fuerzas Armadas de Madagascar "que defiendan urgente e incondicionalmente el principio de constitucionalidad y se abstengan de nuevas injerencias en los procesos políticos de Madagascar", ya que de lo contrario "el Consejo impondrá sanciones específicas a todos los actores implicados".

"Exige un restablecimiento rápido y completo del orden constitucional mediante un gobierno de transición dirigido por civiles y la organización, lo antes posible, de elecciones libres, justas, creíbles y transparentes", agrega.

De igual forma, ha instado al pueblo malgache "a mantener la calma, absteniéndose de todo acto que pueda fomentar la violencia y a priorizar los intereses del país y su pueblo". "Pide un diálogo nacional inclusivo y la unidad nacional para la resolución pacífica de la crisis en el país", sentencia el texto.

Por último, el Consejo --que se ha reunido de urgencia este miércoles en la capital de Etiopía, Adís Abeba-- ha hecho un llamamiento "a todos los actores externos para que se abstengan de toda injerencia en los asuntos internos de Madagascar a fin de evitar complicar aún más la situación en el país".

Las nuevas autoridades militares de Madagascar han confirmado este miércoles en un comunicado difundido por la cadena de televisión TVM que el coronel Michael Randrianirina "prestará juramento como presidente para la Refundación de la República de Madagascar durante una audiencia formal ante el Tribunal Constitucional" este viernes.

El Tribunal Constitucional falló el martes que la jefatura de Estado estaba vacante después de que el mandatario, Andry Rajoelina, afirmara que había huido a un "lugar seguro" no especificado tras denunciar un intento de golpe de Estado, al tiempo que concedió el mandato a Randrianirina, jefe del Centro de Administración de Personal del Ejército (CAPSAT), una unidad de élite que el sábado anunció que se ponía del lado de los manifestantes.

Tras ello, Randrianirina anunció la creación de un Consejo de Defensa Nacional de Transición (CDNT), en una primera batería de medidas que contempla también la anulación de la Constitución de 2010 y la suspensión de varias instituciones, entre ellas el Tribunal Constitucional y el Senado, después de que la Asamblea Popular --la Cámara Baja-- aprobara una moción de censura contra Rajoelina, que intentó impedir la votación disolviendo el organismo poco antes.