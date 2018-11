Los unionistas norirlandeses revisarán su apoyo May si el Parlamento aprueba el Brexit

Publicado 25/11/2018 12:09:11 CET

LONDRES, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La líder del Partido Democrático Unionista de Irlanda del Norte (DUP), Arlene Foster, ha advertido este domingo de que "revisaría" el acuerdo por el que el partido ha manifestado su apoyo político al Gobierno conservador británico si el plan del Brexit de la primera ministra, Theresa May, es aprobado por el Parlamento del Reino Unido.

"Si el Parlamento decidiera respaldar el acuerdo, aunque ahora no hay pruebas de que lo vayan a hacer, pero si lo decidieran obviamente tendríamos que revisar el acuerdo de confianza (con el Gobierno británico)", ha declarado Foster en comentarios al programa de Andrew Marr, en la cadena BBC.

Foster confirmó este sábado que su formación votará en contra del Acuerdo y Declaración Marco para la Salida de Reino Unido de la UE cuando se presente en el Parlamento de Londres a menos que se retire del mismo el denominado 'backstop', la garantía de que durante el periodo de transición se cumplirán las normas del mercado único europeo hasta que se alcance un acuerdo definitivo.

"Vamos a votar en contra de este Acuerdo de Salida si se lleva al Parlamento", ha explicado Foster en declaraciones exclusivas a la televisión pública irlandesa, RTE.

En ese sentido, Foster ha subrayado que la primera ministra, Theresa May, "no tiene la cifra" de diputados necesaria para aprobar este acuerdo. El DUP ya fue clave para dar a May la mayoría necesaria para formar su gobierno.