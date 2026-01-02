La UNRWA critica la revocación de licencias a más de 35 ONG internacionales por parte de Israel

Archivo - El comisionado general de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA), Philippe Lazzarini, durante una rueda de prensa en Nueva York en septiembre de 2025 (archivo) - Europa Press/Contacto/Niyi Fote - Archivo

MADRID, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El comisionado general de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA), Philippe Lazzarini, ha cargado este viernes contra la decisión de Israel de revocar las licencias de más de 35 organizaciones no gubernamentales y ha alertado de que "dificultará aún más" las operaciones humanitarias en la Franja de Gaza.

"Estas medidas llegan en un momento en que la población de Gaza necesita más ayuda, no menos, simplemente para sobrevivir", ha dicho en su cuenta en la red social X, donde ha subrayado que la medida de Israel "socava también los esfuerzos para ayudar a las personas afectadas por niveles récord de violencia en Cisjordania".

Así, ha recalcado que "estas restricciones, que tienen lugar al hilo de una legislación contra la UNRWA, forman parte de un preocupante patrón de desprecio por el Derecho Internacional Humanitario y de crecientes impedimentos a las operaciones de ayuda". "Es un precedente peligroso", ha agregado.

"No contrarrestar los intentos de controlar la labor de las organizaciones de ayuda socavará aún más los principios humanitarios básicos de neutralidad, independencia, imparcialidad y humanidad que sustentan la labor de ayuda en todo el mundo", ha manifestado el comisionado general de la UNRWA.

Durante la jornada, más de 50 ONG han criticado la decisión de Israel y han alertado de que estas medidas amenazan con poner fin a las operaciones de ayuda humanitaria en los Territorios Palestinos Ocupados en un momento en el que la población se encuentra sumida en una grave crisis, especialmente en la Franja de Gaza.