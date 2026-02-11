La UNRWA tilda el plan de Israel para ampliar su control en Cisjordania de "nuevo golpe al Derecho Internacional"

Archivo - El comisionado general de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA), Philippe Lazzarini, durante una rueda de prensa en septiembre de 2025 (archivo) - Europa Press/Contacto/Niyi Fote - Archivo

MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) ha tildado de "nuevo golpe al Derecho Internacional" la decisión del gabinete de seguridad de Israel de aprobar una reforma de la administración de Cisjordania, ampliando las competencias para autorizar la construcción de asentamientos, confiscar tierras o asumir el mantenimiento y funcionamiento de lugares religiosos.

"Las nuevas medidas israelíes allanan el camino para una expansión acelerada de los asentamientos en Cisjordania, socavando aún más el futuro de los palestinos", ha dicho el comisionado general de la agencia, Philippe Lazzarini, en respuesta a la aprobación de la propuesta, que ha descrito como "una receta para un mayor control, desesperanza y violencia".

"Estas medidas también suponen un nuevo golpe al Derecho Internacional, sentando precedentes peligrosos con repercusiones globales", ha alertado Lazzarini en un comunicado publicado a través de sus redes sociales, sumándose a las condenas por parte del secretario general de la ONU, António Guterres.

La decisión implica aspectos como la asunción de las competencias sobre territorio o licencias de construcción en la histórica ciudad de Hebrón por parte de las autoridades israelíes, modificando una situación instaurada en 1997 que preveía que cualquier nueva construcción debía ser aprobada tanto por las instituciones palestinas como por las israelíes.

El plan incluye también la publicación de los registros de tierras de Cisjordania para que cualquier persona pueda localizar a las propietarias de un terreno y poder hacerle una oferta para su compra. Hasta ahora era un dato confidencial. Asimismo deroga una norma que prohíbe a personas no musulmanas comprar tierras en la zona que data del periodo en el que Jordania controlaba Cisjordania y crea una "autoridad municipal específica" para gestionar la Tumba de Raquel, en Belén, encargada de la limpieza y mantenimiento del lugar.

Por otra parte, amplía las competencias de seguridad en las zonas A y B previstas en los Acuerdos de Oslo, que preveía que fueran zonas de control civil palestino (A) y de control mixto (B), en ámbitos como aguas, daños a lugares arqueológico y daños ambientales o contaminación, en un momento en el que los países de la región han pedido evitar pasos unilaterales para consolidar el alto el fuego en Gaza y avanzar en la aplicación de la propuesta de Trump para la Franja.