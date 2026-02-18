Vance recalca que "no hay conflicto alguno" entre él y Rubio sobre su posible candidatura a los comicios de 2028 en EEUU

Archivo - El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance (izquierda), y el secretario de Estado, Marco Rubio (derecha), durante un acto en el Despacho Oval de la Casa Blanca (archivo) - Europa Press/Contacto/Shawn Thew - Pool via CNP

MADRID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, ha asegurado que "no hay conflicto alguno" entre él y el secretario de Estado, Marco Rubio, en medio de las especulaciones sobre quién podría ser el próximo candidato republicano a las elecciones de 2028.

"Creo que es interesante que los medios quieran crear este conflicto, donde no hay conflicto alguno", ha dicho en una entrevista concedida a la cadena de televisión Fox News, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya declinado en varias ocasiones pronunciarse sobre su posible sucesor.

Así, Trump afirmó el lunes que "no tiene que preocuparse" sobre quién podría ser su reemplazo en el Partido Republicano. "Me quedan tres años", sostuvo, en referencia a su segundo mandato en la Casa Blanca, antes de incidir en que tanto Rubio como Vance "son fantásticos".

Vance ha argumentado durante la entrevista que su análisis de dichas declaraciones de Trump es que "afirma, de forma muy inteligente, que quedan tres años: qué tal si nos centramos en el trabajo para el que el pueblo estadounidense nos eligió, en lugar de centrarnos en algo que está muy lejos en el futuro?".

"Marco es mi amigo más cercano en la Administración. Creo que está haciendo un gran trabajo para el pueblo estadounidense", ha defendido. "Todos tenemos que seguir haciendo un buen trabajo para el pueblo estadounidense, desde el presidente hacia abajo", ha añadido.

"Vamos a seguir trabajando juntos", ha argumentado Vance. Llevo en este cargo un año. Pedí al pueblo estadounidense que me diera el trabajo que tengo ahora. ¿Por qué no hacerlo lo mejor posible en este puesto? Nos preocuparemos sobre el siguiente trabajo en el futuro", ha apostillado.

El presidente estadounidense ya declinó a principios de febrero pronunciarse sobre el posible tándem republicano en 2028. "Tengo a dos personas que están haciendo un gran trabajo y no quiero que haya una disputa o, no quiero usar la palabra pelea, porque no sería una pelea", manifestó en una entrevista concedida a la cadena de televisión NBC.

En este sentido, recalcó que "una combinación de JD y Marco sería muy difícil de derrotar", en aparente referencia a que compongan el tándem republicano en las elecciones de 2028. "Nunca se sabe en política. Dicen que en la era de Trump nunca se sabe", remachó el inquilino de la Casa Blanca.

Trump se encuentra inmerso en su segundo mandato al frente de Estados Unidos, tras ser el inquilino de la Casa Blanca entre 2017 y 2021 y ser derrotado en las elecciones de 2020 por el demócrata Joe Biden. Así, este es su último mandato, según la Constitución, si bien personas de su círculo han insinuado que podrían buscar vías para un tercer mandato.