Vance sostiene que EEUU mantendrá sus negociaciones con Irán pese a que a Israel "no le guste"

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Samuel Corum - Pool via CNP

MADRID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, ha subrayado este lunes que Washington seguirá trabajando en aras de lograr un acuerdo con Irán aunque Israel no esté de acuerdo con ello, en la medida en que, ha defendido, ello redundará en beneficio de la ciudadanía estadounidense.

"A Israel puede que le guste eso o puede que no le guste, pero fundamentalmente, creemos que esto redunda en beneficio de Estados Unidos", ha recalcado Vance en una entrevista con la cadena Fox en la cual ha avanzado que la Administración Trump va a "seguir persiguiendo" tal propósito.

Interrogado sobre que Israel actúe por su cuenta en Líbano, pese a que Trump ha exigido al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, --así como a Irán-- cesar de "inmediato" los ataques intercambiados en las últimas horas, después del recrudecimiento de los bombardeos israelíes en Beirut el domingo --'línea roja' para Teherán--, el jerarca norteamericano ha confesado que aunque EEUU e Israel comparten "muchos intereses", hay "situaciones" en las cuales los mismos "divergen".

"Donde el presidente ha sido muy claro es en que, aunque Israel tiene obviamente algunos objetivos propios, el principal objetivo de Estados Unidos en Irán es garantizar que Irán no tenga armas nucleares", ha puntualizado.

En esa misma línea, el vicepresidente estadounidense ha precisado que si finalmente se logra alcanzar un acuerdo con Teherán, algo que, según ha defendido, Irán quiere porque "no les conviene" que la guerra continúe, la Administración norteamericana verificará "a largo plazo" que los iraníes "están cumpliendo con su parte del acuerdo".

"Es una tarea difícil, pero el presidente (Trump) nos ha colocado en una buena posición para lograrlo", ha resaltado agregando que, a su juicio "los iraníes no quieren que esta guerra continúe". "Están viniendo a la mesa, poniendo cosas reales sobre la mesa. Nosotros, por supuesto, lo vamos a verificar. Pero si llegamos a este acuerdo, será una victoria rotunda para el pueblo estadounidense", ha zanjado.

Cabe señalar que en la jornada de este mismo lunes, el embajador de Irán ante Naciones Unidas, Amir Saeid Iravani, ha aseverado que continúan los trabajos para lograr un acuerdo entre Washington y Teherán, pese a que, según ha matizado el diplomático en declaraciones recogidas por la agencia de noticias Tasnim, "aún" no se ha llegado al "texto definitivo".