Vance vincula la muerte de un joven a manos de un hombre sij en Reino Unido con "la invasión masiva de inmigrantes"

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance - Europa Press/Contacto/Andrew Leyden

MADRID, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, ha vinculado este viernes la muerte de Henry Nowak, un estudiante universitario británico-polaco apuñalado en el sur de Reino Unido por un hombre de religión sij, con "la invasión masiva de inmigrantes".

"Debería seguir vivo hoy, y lo estaría si las últimas generaciones de élites europeas se hubieran mantenido firmes ante la política del autodesprecio y la invasión masiva de inmigrantes, muchos de los cuales desprecian a Occidente y a quienes lo aman", ha señalado en un mensaje difundido en redes sociales.

Vance ha asegurado que "Nowak murió como muere una civilización" y ha acusado a las autoridades de Reino Unido de "abandonarle" y "no confiar" ni "preocuparse por él" tras ser "acusado de crímenes de odio que no cometió". "Su asesinato es tan trágico como indignante", ha argüido el vicepresidente estadounidense.

Asimismo, ha apuntado a que "no será el último" hombre que "pierda su vida de manera tan innecesaria" y ha justificado que la población haya salido a las calles a protestar en la ciudad de Southampton. "Cada vez que se pierde una vida como la de él, la respuesta adecuada, la única respuesta, es una ira justificada", ha precisado.

"Una de las cosas más importantes que la Administración Trump ha demostrado al mundo es que detener el flujo de la migración masiva y defender la soberanía nacional es un asunto de voluntad política y liderazgo. Todo lo demás es una excusa", ha sentenciado.

Vance ha indicado además que "es porque amamos a Occidente que queremos preservarlo". "Amamos nuestra civilización. Amamos nuestro país. Amamos a nuestros hijos. Y nadie, nadie, debería morir de la manera en que murió Henry Nowak. Que Dios consuele a quienes lo amaron, y que Dios descanse su alma", ha zanjado.

El primer ministro británico, Keir Starmer, acusó recientemente al magnate multimillonario Elon Musk, dueño de la red social X, de incitar a la "división" en redes sociales después de que éste instara a la gente a "compartir" masivamente el vídeo en el que se muestra al joven Nowak esposado y agonizando en el suelo tras ser apuñalado con un cuchillo shastar --un tipo de arma utilizada en ceremonias sij-- por Vickrum Digwa, quien ha sido condenado a cadena perpetua por el caso.

Starmer ya señaló al líder de Reform UK, el ultraderechista Nigel Farage, por utilizar el caso para azuzar discursos de odio tras los recientes disturbios incentivados por grupos de extrema derecha que se saldaron con al menos once agentes heridos.