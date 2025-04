Varias ONG ven en el cierre de la USAID como un "ataque al sistema de valores" y alertan de la tendencia europea

Apuntan a una "reorganización" de intereses que pone el foco en la geopolítica y relega a las personas a un segundo plano

Hacen un llamamiento urgente a la acción y al incremento de la financiación privada

MADRID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Varias ONG han criticado duramente este miércoles el cierre de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la reducción de la ayuda humanitaria tras la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, una decisión que consideran un "ataque al sistema de valores", y han alertado de la tendencia europea, donde el presupuesto se encuentra "estancado".

Así se ha expresado el director ejecutivo de UNICEF España, José María Vera, durante un evento organizado por la Asociación Española de Fundraising en la sede de Acción contra el Hambre, donde ha recalcado que esta medida constituye una arremetida contra "los pactos y convenciones que nos sostienen desde la Segunda Guerra Mundial y a partir de los cuales hemos construido una serie de políticas".

No obstante, ha explicado que esta suspensión de las ayudas tiene una "trayectoria" y ha subrayado la importancia de la perspectiva. "Ya se habían anunciado reducciones en la USAID durante los últimos dos años", ha matizado, al tiempo que ha advertido de que existe una cierta incertidumbre de cara al futuro: "ahora contamos con la dificultad de no saber qué se va a mantener y que no".

"Estos anuncios se han visto seguidos de otros que, aunque no se han producido con la misma brusquedad, se han realizado igualmente, como los de Reino Unido o Bélgica", ha sostenido, no sin olvidar que en la UE "también se ha anunciado una caída, una reorientación". "Esto responde a una tendencia global, y a corto plazo hay niños y niñas que han muerto por este recorte drástico. Esto no es narrativa solamente, son hechos", ha lamentado.

En este sentido, ha recalcado que estas ayudas permiten ofrecer servicios básicos a poblaciones vulnerables. "Esta asistencia tiene también un impacto sobre las políticas públicas, (...) y todo esto queda ahora debilitado, se rompe en un momento en el que hace más falta que nunca", ha dicho.

"El recorte o la reorientación del apoyo internacional a las organizaciones de la sociedad civil tiene un impacto directo sobre la calidad de la democracia y los derechos civiles", ha argüido Vera, que ha puntualizado que "hay una debilidad en el apoyo público" que hace "débiles" a las organizaciones.

Sobre la suspensión de las ayudas estadounidenses ha puesto el foco en las encuestas realizadas en el país norteamericano y que apuntan a que cerca de un 70 por ciento de la población considera ineficaz el trabajo desempeñado por las ONG.

Es por ello que ha reivindicado la importancia de contar con el apoyo de la opinión pública. "Tenemos que hablar del coste que supone no hacer nada. ¿Qué habría pasado si no hubiera existido cooperación o acción humanitaria durante la última década?", ha continuado, antes de instar a "afianzar la relación con los donantes" para hacer frente a crisis como la de Sudán, un país donde "no hay quien financie" la ayuda necesaria.

FINANCIACIÓN DESTINADA A DEFENSA

El director general de Acción contra el Hambre, Manuel Sánchez-Montero, ha abordado la inversión adicional en defensa anunciada por el Gobierno, que incluye un nuevo paquete de más de 10.400 millones euros, y ha declarado que esta decisión le es "indiferente" siempre y cuando "no afecte a la financiación destinada a la cooperación al desarrollo".

"Nosotros no tenemos criterio ni interés, pero queremos que se proteja y se mantengan los compromisos. Hace falta acción política y financiación para hacer realidad que vayamos arrinconando las necesidades humanitarias", ha aseverado, aunque ha alertado de que el dinero "se está convirtiendo en un dinero condicionado".

"Ahora mismo tenemos en la UE un presupuesto estancado. Vemos como se incrementa el presupuesto para unas cosas, pero como se reduce en otras cuestiones. Ahora el Gobierno de Estados Unidos ha llevado suspendido las ayudas de forma brusca, pero este es un terremoto que viene de un movimiento de placas tectónicas anteriores, ya sea en Reino Unido o Alemania", ha expuesto.

Para Sánchez-Montero, "se está yendo el interés a otros focos porque se considera que lo importante es la seguridad y que la cooperación es baladí". "Tenemos que ser empáticos y entender de dónde viene todo esto. Hay mucha gente damnificada en países donantes que no entiende por qué hay que dar su dinero a otros", ha manifestado.

Asimismo, ha incidido en que la seguridad alimentaria es "fundamental" para la seguridad humana y ha alegado que "el enfoque integrado para abordar las crisis que nos afectan a todos es imprescindible". "Creo que Estados Unidos no va a cerrar del todo la cooperación, pero creo que la va a transformar. A lo mejor va a ser más nítida la atadura a otro tipo de intereses. Esto no es nada nuevo para nosotros, ya lo hemos vivido", ha añadido.

Por ello, ha expresado, existe "la necesidad de diversificar la fuente de los recursos". "Tendremos que empezar por construir una nueva manera de trabajar con estas nuevas fuentes porque sí tenemos la sensación de que los métodos antiguos se nos quedan cortos", ha proclamado.

QUIEBRE DEL MULTILATERALISMO

Por su parte, la directora de Save the Children, Isla Ramos, ha deplorado el "quiebre del multilateralismo, de los valores y de los derechos", así como el "descenso del consenso que siempre ha habido sobre la ayuda al desarrollo, considerada algo bueno".

"Si vamos un poco atrás podemos ver que tras la Segunda Guerra Mundial la ayuda al desarrollo fue creciendo. Ahora hacemos frente a un problema de funcionalidad frente a resultados, por lo que tenemos que hacer un trabajo didáctico y quizá en eso no hemos hecho un buen trabajo", ha clarificado, al tiempo que ha afirmado que "van a cambiar las prioridades de los fondos europeos".

No obstante, se ha mostrado optimista sobre la cuestión de la localización y la ayuda a las comunidades y organizaciones de la sociedad civil a nivel local: "se han roto consensos sobre cosas que dábamos todos por hecho". "El tema de la localización ha ganado fuelle y es algo que lo pone en positivo, incluso ante este tsunami de cuestionamientos", ha añadido.

Así, se ha mostrado crítica con el funcionamiento de las ONG y ha ilustrado los avances en la parte operativa, en detrimento de la "parte de fondo o estratégica". "Son pasos que llegan después, tras sentar las bases. El gran riesgo que veo ante la presión financiera que vivimos es que esto pierda prioridad".

El director general de World Vision, Javier Ruiz, ha indicado que los recortes de financiación afecta a millones de niños y familias en todo el mundo y ha alertado de la interrupción "radical" y "de un día para otro" de los proyectos. "Esto ha provocado despidos y el cierre de muchas organizaciones locales. Está cuestionando la eficiencia del sistema multilateral", ha apostillado.

"Empieza a verse una toma de decisiones que pone en el centro intereses geopolíticos y económicos, donde las personas ya no están en el centro. Las decisiones de la UE ya no tienen a las personas en este lugar. Este mensaje llega además a nuestros socios, donantes, a la ciudadanía", ha insistido, al tiempo que ha destacado que "invertir en cooperación es invertir en paz, seguridad y condiciones de vida digna en otros países". "Necesitamos reivindicar la recuperación de los valores. (...) Creemos que invertir en cooperación es mucho más efectivo, sólido, justo y humano que invertir en rearme", ha zanjado.

Todas las organizaciones coinciden de esta forma en que la reducción de la ayuda humanitaria no solo pone vidas en peligro inmediato, sino que agrava la inseguridad global, los desplazamientos, las crisis económicas y los conflictos, por lo que han hecho un llamamiento urgente a la acción y a fortalecer la financiación privada.