Varias víctimas en Bélgica tras la colisión de un tren con un minibús escolar

El minibús en el que viajaban siete menores y dos adultos que ha sido arrollado por un tren en un accidente en Bélgica que ha dejado varios muertos. - DIRK WAEM / Belga Press / Europa Press / ContactoP

BRUSELAS 26 May. (EUROPA PRESS) -

Varias personas, incluidos menores, han fallecido este martes en un accidente en el municipio belga de Buggenhout (Flandes), por la colisión de un tren con un minibús escolar a la altura de un paso a nivel, en un accidente cuyas circunstancias están siendo aún investigadas.

El suceso ha tenido lugar pasadas las 8:00 horas en Buggenhout cuando el vehículo escolar, en el que según medios locales viajaban siete niños de educación especial y dos adultos --el conductor y un acompañante--, ha sido impactado por el tren.

El ministro de Movilidad, Jean-Luc Crucke, citado por la cadena RTL ha indicado que en el siniestro han fallecido dos adolescentes, el conductor y el acompañante de los escolares; aunque por el momento no se ha comunicado ningún balance oficial.

Un portavoz de la empresa que gestiona la red ferroviaria, Infrabel, ha asegurado en declaraciones a la cadena pública VRT que las imágenes registradas en el momento del siniestro muestran que "las barreras estaban bajadas y el semáforo en rojo" y que lo sucedido está siendo investigado por la Policía y por la Fiscalía.

El ministro belga de Seguridad e Interior, Bernard Quintin, y la responsable de Educación en Flandes, Zuhal Demir, han confirmado en sendos mensajes en redes sociales el trágico accidente y expresado sus condolencias a las familias de las "víctimas" y deseado una pronta recuperación a los heridos, sin precisar si hay ya un balance oficial de muertos y heridos.

La compañía de ferrocarril SNCB ha informado de que ninguno de los pasajeros del tren implicado en el accidente ha resultado herido.