Varios activistas interrumpen un discurso de Biden al grito de "alto el fuego" en Gaza

MADRID, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

Varios activistas han interrumpido este lunes un discurso del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, al grito de "alto el fuego" en la Franja de Gaza durante un acto celebrado en una iglesia para conmemorar la matanza de Charleston, en Carolina del Sur.

"Si realmente te importan las vidas perdidas allí, deberías honrar sus vidas y hacer un llamamiento de alto el fuego en Palestina", ha reclamado una mujer durante un acto en conmemoración de las nueve personas negras que mató un joven supremacista de 21 años en 2015.

Protestors calling for a cease-fire in Gaza interrupted a speech by Pres. Biden in South Carolina. They were followed by other attendees chanting "four more years." Biden said "I understand their passion," and he's "working with the Israeli government" to reduce action in Gaza. pic.twitter.com/9560XbgQLS