Varios heridos en enfrentamientos entre policías y profesores durante la huelga para exigir mejoras en México

Imagen de archivo de las protestas de profesores en Ciudad de México. - Europa Press/Contacto/Nadia Tecuapetla

MADRID, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Varias personas han resultado heridas durante los enfrentamientos registrados entre agentes de la Policía de México y profesores que se encuentran en huelga para exigir mejoras salariales en varios estados de todo el país, unas manifestaciones que se producen a tan solo diez días que comience el Mundial de Fútbol y que ha hecho saltar las alarmas.

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) convocó el lunes una huelga nacional con una gran marcha que ha generado imágenes de violencia y tensión en la capital, Ciudad de México, especialmente ante la imposibilidad de los manifestantes de llegar a la plaza de la Constitución --conocida como el Zócalo-- debido a la colocación de una gran valla por parte de las autoridades.

Ante el intento de los manifestantes de atravesar estas vallas, las fuerzas de seguridad han aumentado su dispositivo en las calles, especialmente en torno al Palacio Nacional, donde se ha establecido un muro de dos metros de altura, según informaciones del diario 'El Universal'.

Estas medidas de seguridad se han colocado, además, en torno a la sede de la Corte Suprema de Justicia del país, también bordeada por grandes vallas de color azul. Los comercios se encuentran vacíos a medida que la CNTE establece una sentada en la avenida 20 de noviembre.

Las fuerzas de seguridad han acusado a los manifestantes de hacer uso de artefactos explosivos presuntamente elaborados con tubos de PVC, pólvora y piedras en su intento por franquear las vallas. Así, han hecho uso de gases lacrimógenos en un intento por dispersar a los presentes, lo que ha resultado en al menos tres heridos.

En este sentido, la Secretaría de Seguridad Ciudadana rechazó las acusaciones sobre el uso de balas de goma u otros dispositivos similares por parte de los elementos policiales desplegados en el operativo.

INVITACIÓN AL DIÁLOGO

Por su parte, el ministro de Educación, Mario Delgado, ha instado a los manifestantes a establecer otra mesa de trabajo para el diálogo de cara a este martes en un intento por "hallar una vía para un acuerdo a favor del magisterio", según un comunicado.

A este encuentro, previsto para las 10.00 horas de la mañana (hora local), se ha invitado también al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), la Secretaría de Educación Pública (SEP) y de Gobernación (Segob), tal y como ha indicado el propio Delgado.

Por su parte, la presidenta del país, Claudia Sheinbaum, ha afirmado que "no es posible" cumplir con algunas de las demandas de los docentes debido a la situación presupuestaria del país, aunque espera que haya un buen "desempeño" a la hora de mantener conversaciones.

"Confío en que salga adelante las pláticas, vamos a confiar en ello", ha aseverado la mandataria en una rueda de prensa. "Hoy vienen algunos maestros del CNTE de otros estados de la República, y con diálogo vamos a tratar de atender. Hay algunas demandas que el presupuesto no permite atender en su totalidad, pero hay algunas que sí", ha afirmado.

"Hay profesores que solicitan regresar a las comisiones mixtas de sindicato y autoridad para la asignación de plazas. ¿Qué queremos nosotros? Preguntarle a los maestros si realmente están de acuerdo con esto, que generó también muchísimos problemas en el país, particularmente vinculados a temas de corrupción, en donde las plazas eran para los amigos, los primos", ha sostenido.

Así, ha denunciado que "incluso se llegaron a vender plazas". "Si los maestros quieren otra cosa, no definida por la autoridad o por la presidenta, que nos digan. Esta consulta se iba a hacer este año; por distintas razones no se pudo avanzar, pero se va a avanzar a partir del inicio del próximo año", ha añadido.

Está previsto que los docentes salgan durante la mañana de nuevo a la calle en el marco de la huelga decretada, y que continúa este martes. La marcha ha sido convocada en Ángel de la Independencia a las 9.00 (hora local) para avanzar desde allí al Zócalo, si bien los profesores mantienen paralelamente su sentada en la avenida 5 de mayo.