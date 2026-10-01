Varios heridos por la explosión de un vehículo junto a un puesto de control en el este de Siria

Archivo - Imagen de archivo de las fuerzas de seguridad de Siria. - Ammar Safarjalani / Xinhua News / Europa Press

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Varias personas han resultado heridas este jueves por la explosión de un vehículo junto a un puesto de control de las fuerzas sirias a las afueras de la ciudad de Deir Ezzor, en el este del país.

El incidente ha tenido lugar en un puesto de Jazrat al Buhamid, a las afueras de la citada localidad. Fuentes cercanas al asunto han indicado en declaraciones a la agencia de noticias SANA que la explosión responde a un artefacto explosivo improvisado.

Las autoridades ya han abierto una investigación al respecto para determinar las causas del incidente, identificar a los implicados y detenerlos.