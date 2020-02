Varios heridos en Londres por un apuñalamiento clasificado como "ataque terrorista"

Actualizado 02/02/2020 17:19:50 CET

LONDRES, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Varias personas han resultado heridas por un apuñalamiento perpetrado este domingo en un municipio de Londres, en un incidente que la Policía Metropolitana de la capital británica ha descrito como un "ataque terrorista".

El incidente ha ocurrido en el distrito de Streatham y los agentes de Policía han matado a tiros a un individuo, según ha informado la Policía Metropolitana de Londres en su cuenta de Twitter, sin dar por el momento más detalles.

"Se están evaluando las circunstancias (del suceso); el incidente ha sido declarado como (acto) terrorista", han comunicado las fuerzas de seguridad.

#INCIDENT A man has been shot by armed officers in #Streatham. At this stage it is believed a number of people have been stabbed. The circumstances are being assessed; the incident has been declared as terrorist-related. Please follow @metpoliceuk for updates — Metropolitan Police (@metpoliceuk) February 2, 2020

Incident in Streatham, London. Man has been shot dead by armed police.

Initial information is that he was possibly carrying a knife and appears to have something strapped to his chest #London pic.twitter.com/EG9btYXWMs — Breaking News Global (@patrick2001wil1) February 2, 2020