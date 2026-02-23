Una veintena de personas quedan atrapadas durante más de cinco horas en el ascensor de la torre Skytree de Tokio

Archivo - Tokyo Skytree en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Gage Skidmore - Archivo

MADRID 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un total de veinte personas, entre ellas menores de edad, han quedado atrapadas durante más de cinco horas en el ascensor de la Tokyo Skytree, considerada la torre de transmisión más alta de Japón con 634 metros de altitud, que permanecerá cerrada hasta el martes mientras se investigan las razones de la avería.

Concretamente, los atrapados, que ya han sido rescatados sin resultar herido ninguno de ellos, quedaron varados, en la noche de este domingo, a unos 30 metros del nivel de la calle, después de que el ascensor se detuviera "de manera repentina", según informa la policía tokiota y recoge la agencia de noticias nipona Kyodo News.

Por el momento, señala la compañía Tobu Tower Skytree, las causas de la avería se encuentran en vías de investigación, mientras se realiza una "exhaustiva inspección de todos los elevadores y se refuerzan los sistemas de mantenimiento y gestión de la seguridad".

Fue alrededor de las 20,15 horas del domingo cuando se reportó que dos ascensores habían quedado paralizados, mientras circulaban entre la entrada del cuarto piso y la plataforma de observación situada a 350 metros de altura. Uno de ellos no tenía pasajeros a bordo, mientras que el otro, que bajaba en esos momentos, albergaba a 20 visitantes.

En condiciones normales, explica la compañía, el trayecto comprendido entre la plataforma de observación y el cuarto piso se extiende por "unos 50 segundos".

Las labores de rescate, que se han extendido hasta las 2 horas de la madrugada del lunes, han consistido en la colocación de un ascensor adyacente al que se quedó parado. Posteriormente, se ha instalado un panel de acero inoxidable de 120 centímetros de largo y 20 de ancho para que los atrapados pudieran salir del averiado a través de la puerta de emergencia lateral.

Conocido el suceso, la compañía paralizó el servicio por alrededor de una hora en aras de la realización de controles de seguridad, lo que provocó que unas 1.200 personas que esperaban en el área de observación y otros espacios de la torre quedaran de manera temporal sin poder descender.

A fin de continuar con las labores de seguridad, la compañía ha señalado que la torre Tokyo Skytree permanecerá cerrada hasta el martes, de modo que quienes hayan comprado de manera anticipada entradas para el presente lunes, que es festivo en el país, y el mismo martes, recibirán un reembolso de las mismas.