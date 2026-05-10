Los Veintisiete debaten sanciones contra Rusia por el secuestro de niños ucranianos y contra colonos en Cisjordania

Archivo - La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, durante una rueda de prensa tras una reunión del Consejo de Asuntos Exteriores (CAE) en Bruselas - FREDERIC GARRIDO-RAMIREZ - Archivo

BRUSELAS, 10 May. (EUROPA PRESS) -

Los ministros de Exteriores de los Veintisiete discutirán este lunes en Bruselas la imposición de nuevas sanciones contra los responsables rusos del secuestro de niños ucranianos así como de medidas restrictivas contra los colonos israelíes por la violencia ejercida desde sus asentamientos en Cisjordania.

Ambos expedientes podrían recibir el visto bueno político definitivo este lunes en el Consejo de Asuntos Exteriores (CAE) que tiene lugar en la capital comunitaria en el caso de alcanzarse la unanimidad necesaria entre todos los Estados miembro para su aprobación, según han informado fuentes europeas.

Las sanciones vinculadas a la deportación y transferencia forzosa de niños ucranianos a Rusia son las que tienen más visos de salir, ya que está previsto que se formalicen tras una reunión presencial bilateral con el ministro de Exteriores ucraniano, Andrii Sybiha, primero; y con la jefa de la diplomacia de Canadá, Anita Anand, después.

Según han detallado fuentes comunitarias, estas medidas restrictivas afectarían a 20 nuevas personas y entidades responsables de estas prácticas, sumándose a los 108 ya sancionados por este asunto, toda vez que los ministros empezarán a debatir el 21º paquete de sanciones contra Rusia con la vista puesta en que se apruebe antes del verano.

La Unión Europea, han explicado esas mismas fuentes, ha coordinado con los socios del G7 "entre bastidores" con países como Reino Unido y Canadá, para que anuncien medidas restrictivas similares por el secuestro de niños de forma concertada para reforzar el mensaje de que estos actos no quedarán impunes.

De hecho, tras la finalización del CAE, está agendado un encuentro de alto nivel de la Coalición Internacional para el Retorno de los Niños Ucranianos que estará copresidida por la Alta Representante de la UE para Política Exterior, Kaja Kallas, la comisaria de Ampliación, Marta Kos, junto a los ministros de Ucrania y Canadá.

POSIBLE ACUERDO POLÍTICO CONTRA COLONOS

Después de que los Veintisiete fueran incapaces en la última reunión del CAE de acordar sanciones políticas o comerciales contra Israel por sus reiterados ataques a Palestina y Líbano, los ministros abordarán la aprobación de medidas restrictivas contra los colonos violentos en Cisjordania.

Según fuentes europeas, los ministros están "cada vez más cerca" de un acuerdo político para sancionar a los colonos, ya que existe la percepción de que se está alcanzando la unanimidad, sobre todo tras la derrota en las elecciones de Hungría del ex primer ministro Viktor Orbán, que estaba bloqueando de manera reiterada cualquier tipo de sanción contra Israel.

Las sanciones contra colonos violentos podrían formar parte de un paquete más amplio que incluya también medidas contra operativos del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). La lógica que maneja Bruselas es agrupar bajo una misma categoría a todos los actores que obstaculizan activamente cualquier avance hacia una solución de dos Estados.

BALCANES, ORMUZ Y SEGURIDAD ESTRATÉGICA

Al margen de las sanciones, los ministros iniciarán la jornada en un desayuno informal con sus seis homólogos en los Balcanes Occidentales, con quienes está previsto que se aborden los principales acontecimientos geopolíticos, el interés compartido en promover la estabilidad y la seguridad en la región, así como la cooperación en materia de Política Exterior y de Seguridad Común, entre otros asuntos.

En el eje de Oriente Próximo, el Consejo prevé avanzar en la creación de un marco de sanciones para quienes obstaculicen la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz, después de que en la última reunión de ministros estos alcanzaran un acuerdo político contra los responsables del bloqueo de esta ruta marítima.

Kallas también presentará a sus homólogos una actualización confidencial del Análisis Integral de Amenazas, documento que fundamentará la futura Estrategia de Seguridad de la UE, prevista para julio.

Tras el CAE, la agenda se completará con un diálogo de alto nivel sobre Siria centrado en la estabilidad regional y el retorno de refugiados, sirviendo de antesala a la reunión de ministros de Defensa del martes, que debatirá la preparación industrial militar de los Estados miembro.