Venezuela anuncia dos nuevos despliegues en la costa en respuesta a las maniobras militares de EEUU

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha anunciado este miércoles dos nuevos despliegues de seguridad en los estados costeros de La Guaira y Carabobo, en respuesta a las maniobras militares de Estados Unidos en aguas del Caribe para combatir el narcotráfico, y que han provocado de nuevo un aumento de las tensiones.

Maduro ha explicado que este nuevo despliegue forma parte de la operación 'Independencia 200', a la que se han sumado también las milicias populares que desde hace semanas participan de estos ejercicios, y tiene como objetivo preservar la seguridad de dos territorios gran importancia geográfica y estratégica.

Uno de los que ha participado en este inicio de las maniobras en La Guaira ha sido el ministro del Interior, Diosdado Cabello, que ha explicado que los militares vigilarán las principales rutas marítimas, terrestres, así como el aeropuerto.

"Este es un pueblo pacífico, que se ha venido preparando en conciencia, se ha venido preparando activamente, preparando en todos los frentes para resistir, por el tiempo que sea necesario", ha dicho Cabello. "Yo no me quedo en casa, al combate me voy, con el pueblo de La Guaira y el pueblo de Venezuela", ha enfatizado.

Cabello ha explicado que estos ejercicios están "enfocados en la protección de instituciones, organismos y servicios públicos vitales", así como aduanas, puntos de acceso, pero también unidades militares y emisoras comunitarias.

Asimismo, ha alertado de las maniobras que Estados Unidas suele emplear en la región para impulsar "cambios de régimen" en aquellos países que le son hostiles bajo la imagen de la lucha contra el narcotráfico, informa la cadena Globovision.

"Las enmascaran detrás de supuestas operaciones de lucha contra el narcotráfico (...), si ellos quisieran atacar al narcotráfico estarían desplegados en el Pacífico, atendiendo el enorme tráfico de drogas que circula por ahí, que casualmente lo dirigen sus socios en América", ha dicho.