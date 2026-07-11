Venezuela critica a De la Espriella por intentar asumir las tareas de reconstrucción tras los terremotos

Tareas de reconstucción y salvamento en La Guaira (Venezuela) por el doble terremoto del 24 de junio (imagen de archivo) - Europa Press/Contacto/Mario Flores

MADRID 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Venezuela ha declarado este sábado su consternación ante la intención del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, de asumir las tareas de reconstrucción por el doble seísmo que arrasó La Guaira el pasado 24 de junio y ha dejado hasta el momento unos 4.100 muertos confirmados.

En un acto público este pasado viernes, De la Espriella anunció que "la reconstrucción de Venezuela tiene que hacerla Colombia, con todo lo que ello implique" y dio orden a su ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, de confeccionar un equipo de ingenieros de reconstrucción para preparar estas tareas.

El presidente electo colombiano también dejó abierta la puerta a una posible coordinación con Estados Unidos para facilitar esta labor.

Ante esta declaración, el ministro de Exteriores venezolano, Yván Gil, ha observado "con extrañeza" que el presidente electo de Colombia parece "atribuirse amplias competencias en las labores de recuperación y reconstrucción" que corresponden "exclusivamente al Estado venezolano".

Si bien Venezuela "agradece las múltiples expresiones de solidaridad y apoyo" y asegura que, "de ser necesario, el Estado venezolano establecerá alianzas de cooperación con empresas públicas y privadas internacionales que contribuyan a las labores de recuperación y reconstrucción", también quiere dejar "muy claro" que, ahora mismo "no está prevista" colaboración alguna con el gobierno electo de Colombia en este sentido.