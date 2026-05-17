Venezuela deporta a EEUU al empresario y exministro Alex Saab, señalado por varios delitos financieros

Archivo - Grafitis pidiendo la liberación de Alex Saab en las calles de Caracas, capital de Venezuela (archivo) - Europa Press/Contacto/Jimmy Villalta - Archivo

MADRID 17 May. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) de Venezuela ha anunciado este sábado la deportación del exministro de Industria venezolano Alex Naim Saab Morán hacia Estados Unidos, donde enfrenta cargos por delitos financieros.

El organismo ha indicado en un comunicado compartido en redes que "la deportación del ciudadano de nacionalidad colombiana Alex Naim Saab Morán (ha sido) llevada a cabo este 16 de mayo de 2026 en cumplimiento de las normativas de la legislación migratoria venezolana".

El Saime ha subrayado asimismo que la decisión se ha adoptado "tomando en consideración que el referido ciudadano colombiano se encuentra incurso en la comisión de diversos delitos en los Estados Unidos de América, tal como es público, notorio y comunicacional".

Saab fue arrestado en Cabo Verde en junio de 2020 tras una solicitud de Estados Unidos que lo acusaba de presunto lavado de dinero. En ese momento, el exdiplomático se dirigía a Irán para cumplir con una misión humanitaria del Gobierno venezolano y fue extraditado a territorio estadounidense en octubre de 2021.

Caracas había reclamado en repetidas ocasiones la liberación de Saab, denunciando lo que consideraba una violación de su inmunidad diplomática y calificando su detención como un "secuestro".

Tras más de tres años, Estados Unidos accedió a liberar a Saab en el marco de un acuerdo con la Administración del presidente Nicolás Maduro, que incluía también la puesta en libertad de diez ciudadanos estadounidenses retenidos en Venezuela.

En octubre de 2024, Maduro designó a Saab como ministro de Industria y Producción Nacional, reemplazando a Pedro Rafael Tellechea, quien había ocupado el cargo tras cambios en el gabinete ejecutivo. Desde enero de 2024, el exdiplomático presidía además el Centro Internacional de Inversión Productiva.