Venezuela entrega al embajador iraní una nota de protesta por expresiones "despectivas" sobre sus autoridades

El Ministerio de Exteriores de Venezuela entrega una nota de protesta al embajador de Irán en el país - MINISTERIO DE EXTERIORES DE VENEZUELA EN X

MADRID 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades venezolanas han convocado en el Ministerio de Exteriores del país latinoamericano al embajador de Irán en aras de entregarle una nota de protesta por expresiones "despectivas" e "impropias" que, sin dar más detalles ha asegurado, han sido lanzadas contra las instituciones y autoridades de Venezuela.

"Hoy, fue convocado a la cancillería venezolana el embajador de la República Islámica de Irán en Venezuela para hacer entrega de una nota de protesta por las expresiones despectivas e impropias sobre las instituciones y autoridades de Venezuela", ha indicado la cartera de Exteriores venezolana en un mensaje en redes.

A renglón seguido, el organismo ministerial, que no ha precisado cuáles han sido tales declaraciones ni quién las ha profesado, ha urgido al cese de "toda alusión o comparación" que "menoscabe la dignidad, soberanía, institucionalidad o buen nombre" de Venezuela.

Lo ha hecho reiterando la posición de Caracas acerca de "las bases de las relaciones entre todos los países", algo que, ha defendido, versa sobre "el respeto recíproco, la igualdad soberana, la no injerencia en los asuntos internos y los demás principios del Derecho Internacional".