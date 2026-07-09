Venezuela excarcela al último preso político adolescente

Archivo - Marcha de estudiantes en Venezuela pidiendo la liberación de presos políticos. - Europa Press/Contacto/Jimmy Villalta - Archivo

MADRID 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Venezuela han excarcelado al último preso adolescente que permanecía en la cárcel por motivos políticos, siendo identificado como Enyerberth Porras por organizaciones sociales venezolanas.

Gonzalo Himiob, fundador y vicepresidente de la ONG Foro Penal, que hace seguimiento del estado de los presos, ha confirmado en redes sociales el caso. "Confirmamos que el adolescente E.P. fue excarcelado", ha informado.

Se trata del "único adolescente que estaba privado de libertad con fines políticos", ha informado Luis Armando Betancourt, abogado vinculado a Foro Penal, que ha señalado que el objetivo es "que la lista llegue a cero".

Desde la organización Cecodap, que previene la violencia y promueve el buen trato a la infancia y adolescencia en familias, escuelas y comunidades, han identificado al preso como Enyerberth Porras. "El adolescente fue detenido el 25 de marzo de 2025 y acusado de terrorismo. Hoy, 8 de julio de 2026, Cecodap confirmó que fue excarcelado con medidas cautelares: tenía más de un año privado de libertad", ha informado.

Su coordinador general, Carlos Trapani, ha celebrado el paso, indicando que su liberación "devuelve esperanza y reafirma que ningún adolescente debería ver interrumpido su proyecto de vida por una detención arbitraria". "Ahora comienza el camino para reconstruir su vida junto a su familia, con el pleno restablecimiento de sus derechos", ha señalado sobre el menor de 16 años.

Foro Penal estima que cerca de 700 de presos políticos han sido puestos en libertad en Venezuela desde el anuncio de las autoridades de excarcelaciones en este sentido el pasado 8 de enero, tras la caída de Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense en Caracas.

Las autoridades venezolanas han indicado que más de 7.365 presos han obtenido la "libertad plena" gracias a la ley de amnistía, aprobada en febrero y que abre la puerta a excarcelar a quienes hayan cometido delitos desde 1999.