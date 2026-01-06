Venezuela recuerda a EEUU que Maduro tiene inmunidad como jefe de Estado

Archivo - Tarek William Saab, fiscal general de Venezuela - Europa Press/Contacto/Efe/Cristian Hernâ€?Ndez

MADRID, 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, ha denunciado este martes que Estados Unidos ha violado el Derecho Internacional al efectuar lo que describió el "secuestro" del presidente del país, Nicolás Maduro, cuya figura goza de inmunidad al tratarse de jefe del Estado de Venezuela.

"La inmunidad del presidente no es solo una prerrogativa personal o individual sino un principio de rango constitucional de escala universal, y una norma fundamental del derecho Internacional", ha manifestado el fiscal general venezolano, quien ha lamentado que la operación militar estadounidense deja "literalmente a las puertas de la agonía" al Derecho Internacional y de los Derechos Humanos.

Por ello, Saab exige a EEUU "de manera inmediata" la libertad "sin condiciones", tanto de Maduro como de su mujer porque su captura es "totalmente nula y en violación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de la propia Constitución de los Estados Unidos de América".

Hecha esta denuncia, Saab ha procedido a saludar la designación de Delcy Rodríguez como presidenta encargada del país a quien ha ofrecido todo su respaldo "en el marco de la cooperación entre poderes públicos, un principio constitucional clave para la paz democrática".

Saab, por último, ha anunciado la puesta en marcha de una comisión especial formada por tres fiscales que se encargará de recabar toda la información posible sobre las circunstancias exactas en las que fallecieron "decenas de personas inocentes, civiles y militares ocurridas en medio de este crimen de guerra, de esta agresión inusitada contra la patria venezolana".