El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, asiste al foro político "Forum Europa" en Madrid, España. - David Cruz Sanz / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Venezuela, Oliver Blanco, ha desestimado por "injerencistas" las declaraciones realizadas en Madrid por el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, quien afirmó este lunes que el país caribeño "no funcionaba como una democracia" ni bajo el mandato de Nicolás Maduro ni en la actualidad, y reclamó una "hoja de ruta" hacia elecciones libres y transparentes.

"Venezuela desestima por injerencistas las declaraciones del presidente de la República Oriental del Uruguay, Yamandú Orsi, y reafirma que el futuro político e institucional de la nación corresponde a la voluntad soberana de los venezolanos", ha señalado el titular de la cartera diplomática venezolana a través de redes.

En su respuesta, Blanco ha defendido que el respeto mutuo, la igualdad soberana y la cooperación constituyen las bases para un diálogo constructivo que contribuya a la paz, la estabilidad y la integración latinoamericana. "La agenda de un presidente debe estar signada por la atención de los asuntos de su población y el desarrollo de su país. Venezuela continuará avanzando en sus asuntos en pleno apego a la voluntad de su pueblo", ha concluido.

Las palabras del canciller venezolano llegan después de que Orsi analizara la situación política de Venezuela durante su intervención de este lunes en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum en Madrid, en el marco de su visita oficial a España.

En dicho foro, el mandatario uruguayo sostuvo que, aunque su Gobierno mantiene relaciones diplomáticas con numerosos países sin exigir "fe democrática", en el ámbito regional tiene la facultad de llamar "a las cosas por su nombre". "Desde mi campaña electoral, y desde antes, Venezuela no funcionaba como una democracia. (...) Lo que es, es y lo que no es, no es; no era con Maduro, tampoco es ahora", afirmó.

Asimismo, Orsi abogó por el establecimiento de una "hoja de ruta" impulsada desde la autoridad real que ejerce actualmente la presidenta interina, Delcy Rodríguez --tras la captura de Maduro en una operación militar estadounidense el pasado enero--, que culmine en el horizonte de un año con la celebración de elecciones "libres y transparentes" en las que participen tanto la dirigente opositora María Corina Machado como otros referentes de la oposición venezolana.

"Si (Delcy Rodríguez) establece una hoja de ruta, yo creo que ahí podemos dar un salto, incluso hasta en nuestra gestualidad", apuntó Orsi, quien advirtió no obstante de que la transición venezolana es "un proceso complejo que no puede basarse solo en la conveniencia económica o una diplomacia que solamente se apoye en lo mercantil".