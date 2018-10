Los Verdes de la Eurocámara piden debatir en el pleno la situación del Aquarius y el rescate de migrantes

Publicado 25/09/2018 16:30:51 CET

BRUSELAS, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo de los Verdes-Alianza Libre Europea en el Parlamento Europeo ha pedido este martes un debate durante la sesión plenaria de la próxima semana en Estrasburgo sobre la situación del barco de salvamento marítimo Aquarius, y de manera más amplia sobre el papel de los gobiernos de la UE en las labores de rescate de migrantes en el Mediterráneo.

La Conferencia de Presidentes de la Eurocámara, que reúne a los líderes de los distintos grupos políticos, tomará una decisión este jueves sobre si introduce o no este debate en la agenda de la sesión plenaria de los días 1-4 octubre, según el comunicado de prensa del grupo de los Verdes-ALE.

Tras llevar a cabo dos rescates en los últimos días, el buque Aquarius ha emprendido rumbo a la ciudad francesa de Marsella después de que Panamá anunciase la retirada de la bandera "bajo flagrante presión económica y política del Gobierno italiano", en opinión de las ONG.

"Hacemos una petición oficial a las autoridades francesas para que permitan el desembarco en Francia de las personas que están a bordo, por razones humanitarias. Es la única opción", ha dicho en rueda de prensa el director de operaciones de SOS Méditerranée, Frédéric Penard.

No obstante, el ministro de Economía francés, Bruno Le Maire, ha reconocido que su Gobierno "por ahora" no se plantea permitir la entrada del buque ya que "Marsella no es el puerto más cercan" y ha llamado a respetar "las reglas europeas", sin aludir directamente a ningún país en concreto.