El vicegobernador del Banco Nacional liderará el gobierno interino en Bulgaria

El vicegobernador del Banco Nacional de Bulgaria, Andrei Gurov, nuevo primer ministro interino. - Europa Press/Contacto/Igor Lenkin

MADRID 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El vicegobernador del Banco Nacional de Bulgaria, Andrei Gurov, ha aceptado el encargo de la presidenta búlgara, Iliana Yotova, para liderar el gobierno interino que en principio seguirá hasta las elecciones anticipadas, en medio de la crisis política que vive el país que celebrará sus octavos comicios en cuatro años.

Gurov ha aceptado el cargo en un acto en el que la presidenta búlgara ha destacado que los ciudadanos búlgaros tienen altas expectativas puestas en el mandatario interino. "Queremos elecciones para la Asamblea Nacional que sean honestas, transparentes, bien preparadas y correctamente organizadas", ha señalado.

Al tiempo, ha indicado que las elecciones se celebren "de conformidad con las normas, la Constitución y las leyes de Bulgaria, para garantizar un Estado estable con Estado de derecho, un país seguro y predecible".

Yotova ha reivindicado que Gurov se abrió a renunciar a su cargo en el Banco Nacional para asumir la oficina. "Se eliminan las dudas sobre un conflicto de intereses. No albergo ninguna duda sobre el compromiso político del resto de las instituciones: el Banco Nacional, el Defensor del Pueblo Nacional y la Oficina Nacional de Auditoría de Bulgaria, afirmado.

Por su lado el nuevo primer ministro ha señalado que entiende la importancia de la tarea, incidiendo en que buscará "asegurar unas elecciones justas, ayudar a que la ciudadanía participe y vote, y trabajar sin crear histeria".

En plena crisis institucional en el país, Gurov se ha marcado como objetivo restaurar la confianza ciudadana en las instituciones públicas.

"Para que haya confianza en el Gobierno, la gente primero tiene que tener confianza en las personas que le representan", ha expuesto, al tiempo que ha hablado de los contactos para formar su gabinete. "Haré todo lo posible para encontrar a las personas adecuadas y formar un equipo en el que todos se sientan representados", ha prometido, insistiendo en que priorizará la "experiencia e integridad" y no las posiciones políticas en su gabinete.

El primer ministro interino tendrá, entre sus primeras tareas, que fijar una fecha para las elecciones anticipadas que se celebrarán en un plazo de dos meses.

La Constitución búlgara establece que de forma interina se encargue del gobierno el presidente de la Asamblea, el gobernador o vicegobernador del Banco Nacional de Bulgaria o el Defensor del Pueblo.