La vicepresidenta de Colombia critica que Petro haya designado a funcionarios acusados de corrupción

MADRID 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, ha criticado este martes durante un primer Consejo de Ministros retransmitido en directo que el presidente del país, Gustavo Petro, haya designado a funcionarios acusados de corrupción, como el exembajador Armando Benedetti, que es el nuevo jefe de gabinete, o Laura Sarabia, nueva ministra de Exteriores.

"Celebro que este Consejo de Ministros se esté haciendo de cara al país, pero ojalá no sea solo el Consejo de Ministros, porque no todo se hace con la transparencia, presidente, con la que hoy le estamos hablando al país. Y eso es parte de mis dolores, porque ayudé a elegir a ese Gobierno y hoy me duele que en ese Gobierno que ayudé a elegir se presenten tantos actos de corrupción", ha declarado la también ministra de Igualdad durante su intervención.

Márquez ha expresado que ha "sido una mujer honesta y transparente" y que, por eso, no se puede "sentar en esta mesa de gabinete con Armando Benedetti". La vicepresidenta ha remarcado que, aunque respeta la decisión del presidente, no comparte su postura. "No me parece en este Gobierno las actitudes de Laura Sarabia con nosotros, conmigo, que me ha tocado decirle 'respéteme porque yo soy la vicepresidenta", ha agregado.

La ministra de Medioambiente, Susana Muhamad, ha dejado claro su descontento con el nombramiento de Benedetti, alegando que no puede trabajar con personas que han comprometido su integridad. "Como feminista y como mujer no me puedo sentar en esta mesa de gabinete con Armando Benedetti, y yo no soy la que voy a renunciar porque no renuncio ni al proyecto ni al Gobierno", ha dicho, según recoge la emisora Blu Radio.

Por su parte, el jefe de Estado ha respondido a Márquez y Muhamad sobre el nombramiento de su jefe de gabinete, sosteniendo que Benedetti debe tener una segunda oportunidad. "La perfección no existe, existe la segunda oportunidad (...) El ser humano necesita una segunda oportunidad", ha indicado.

Este Consejo de Ministros ha evidenciado las divisiones en el gabinete de Petro, así como un llamamiento a la transparencia y el debate interno sobre las decisiones que afectan a la dirección del Ejecutivo. Tanto Benedetti como Sarabia tuvieron que renunciar en 2023 después de protagonizar un escándalo sobre conversaciones filtradas a la niñera de la entonces jefa de gabinete.