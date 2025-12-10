La vicepresidenta de Venezuela dice que el Nobel de la Paz a Machado es un "premio manchado de sangre"

Imagen de la Premio Nobel de la Paz 2025, la opositora venezolana María Corina Machado, en el Ayuntamiento de Oslo antes de la ceremonia de entrega del galardón - Ole Berg-Rusten/NTB POOL/dpa

MADRID 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha sostenido este miércoles que el Nobel de la Paz 2025, que ha sido entregado durante la jornada a Ana Corina Sosa, hija de la opositora María Corina Machado, después de que esta no pudiera llegar a tiempo a la ceremonia en la capital de Noruega, Oslo, es un "premio manchado de sangre".

"En Noruega asistieron a un velorio. Un fracaso, fracaso total, el show fracasó", ha asegurado Rodríguez, sosteniendo que Machado no se ha presentado al evento "por miedo" al rechazo del pueblo noruego, que había salido a protestar a las calles por lo que "era un premio manchado de sangre", según recoge Globovisión.

La 'número dos' de Nicolás Maduro ha señalado que los que acudieron a este "show" son los mismos que han levantado la mano a favor del genocidio de Israel contra el pueblo palestino: "Allí fueron a parar, aplaudir un premio sangriento. (...) Allí fueron los sionistas, fracasados, a sumar un show más en su triste agenda contra los pueblos libres del mundo".

Machado, que lleva meses recluida en un lugar secreto en Venezuela para evitar su detención por parte de las autoridades venezolanas, habría salido del país latinoamericano a bordo de un barco que la llevó hasta Curaçao y, desde allí, habría tomado un vuelo hacia Noruega, según fuentes del 'Wall Street Journal'.