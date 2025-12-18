El vicepresidente de Bolivia se opone al fin del subsidio al diésel y anuncia medidas contra el decreto de Paz

Archivo - Edman Lara y Rodrigo Paz. - Europa Press/Contacto/Luis Gandarillas - Archivo

MADRID 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de Bolivia, Edman Lara, ha anunciado este jueves que rechaza el decreto que elimina el subsidio al diésel y presentará un proyecto de ley para tumbar esta y otras de las medidas económicas presentadas por el presidente, Rodrigo Paz, con quien viene evidenciando sus diferencias desde las elecciones.

Lara ha señalado en una rueda de prensa con representantes de algunos de los partidos de la Asamblea Legislativa que ahora "no es el momento de establecer este tipo de medidas", pues "lo único que van a causar es más pobreza, más desempleo y la subida de los precios de la canasta familiar", recoge el diario 'El Deber'.

La diputada de APB Súmate, Claudia Mallón, ha adelantado que presentarán ante la Cámara Baja un proyecto de ley que elimine esta y las otras medidas económicas, entre ellas una subida del 20 por ciento del salario mínimo, que presentó el miércoles el presidente Paz.

Por su parte, el Gobierno ha reconocido este mismo jueves el impacto inmediato que estas medidas pueden tener para la canasta familiar, aunque consideran que "no será significativo" y a la larga el decreto presidencial ordenará la economía.

En esa línea se ha manifestado también el ministro de Asuntos Exteriores, Fernando Aramayo, quien, antes de poner rumbo a Brasil para asistir este sábado a la cumbre de Mercosur con la UE, ha defendido estas nuevas medias porque "era imposible seguir sosteniendo esquemas inviables".