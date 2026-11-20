Archivo - Imagen de archivo de la bandera de Vietnam. - SOPA Images / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Vietnam ha aprobado este viernes la reforma del Código Penal que pone fin a la aplicación de la pena de muerte por determinados delitos, como provocar disturbios, terrorismo con el fin de oponerse al Estado, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, tráfico de estupefacientes y violación de menores de 16 años, unas sentencias que serán ahora sustituidas en el peor de los casos por condenas a cadena perpetua.

La legislación, que ha sido revisada en varias ocasiones, entraré en vigor el próximo 1 de marzo y deja solo cuatro delitos susceptibles de ser penados con la pena capital: los de traición, asesinato, terrorismo y producción ilegal de sustancias narcóticas.

Los puntos más controvertidos del debate han girado en torno a la violación de menores y el tráfico de drogas, unas cuestiones que han provocado enfrentamientos entre los diputados, muchos de los cuales apostaban por dejar la pena capital para estos delitos.

No obstante, las autoridades han insistido en que no existen pruebas convincentes de que estos delitos se reduzcan gracias a este tipo de condenas ni hay indicios de que sean más efectivas que la cadena perpetua. Además, respecto al tráfico de drogas, apuestan por una mayor detección, investigaciones más exhaustivas y medidas para desarticular redes.