Von der Leyen afirma que el pacto con Trump da una "estabilidad crucial" frente a la "inseguridad global"

ESTRASBURGO (FRANCIA), 10 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se ha defendido este miércoles de las críticas por el acuerdo cerrado con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y ha asegurado que es "sin duda el mejor" que se podía obtener porque garantiza una "estabilidad crucial" a las empresas europeas frente al escenario de "inseguridad global".

"Aseguramos que Europa tuviera el mejor acuerdo posible. Pusimos a nuestras compañías en situación de ventaja relativa porque algunos de nuestros competidores directos afrontan aranceles de Estados Unidos mucho más altos", ha argumentado ante el pleno del Parlamento Europeo, sobre un pacto que supone que la UE acepta un arancel generalizado del 15% sobre sus producciones, con gravámenes más altos para sectores como el acero, a cambio de inversiones en energía en Estados Unidos.

Más allá del apoyo expresado por su familia política, el Partido Popular Europeo, liderada por el también alemán Manfred Weber, Von der Leyen ha escuchado en el debate sobre el estado de la Unión Europea (SOTEU) críticas del resto de grupos. Estos eurodiputados han lamentado tanto la opacidad de la negociación como las concesiones a Trump, algunas de ellas, como ha censurado la líder de los socialistas europeos, Iratxe García, en áreas sobre las que el Ejecutivo comunitario no tiene competencias.

En este contexto, Von der Leyen ha argumentado que las relaciones comerciales con Estados Unidos son "las más importantes" que tiene la Unión con un socio tercero y que nunca "pondría en juego" los miles de empleo europeos que dice dependen de este pacto; por lo que negoció para poder mantener "abierto el acceso al mercado" estadounidense.

La jefa del Ejecutivo comunitario ha dicho haber escuchado y "entender" las primeras reacciones, al tiempo que ha defendido que ella nunca "jugaría" con el bienestar de los europeos y que, si bien la base podría haber sido "más baja" pero ha insistido que, en su conjunto, el acuerdo es "sin duda, el mejor acuerdo".

"Y quiero ser muy clara con esto: Ya sea en regulación medioambiental o digital, nosotros fijamos los estándares y nosotros fijamos nuestra regulación. Europa siempre decidirá por sí misma", ha proclamado, después de días en los que se especuló con que hubiera frenado una multa millonaria contra Google por abuso de posición para no tensar las relaciones con Washington, aunque esta sanción finalmente fue adoptada el pasado viernes.

Así las cosas, Von der Leyen ha apuntado que no cree en la imposición de aranceles porque suponen una forma de impuestos, pero ha insistido en que el acuerdo logrado con Trump en Escocia es "ofrece una estabilidad crucial en las relaciones con Estados Unidos en un momento de inseguridad global grave".

De este modo, la conservadora alemana ha pedido a los eurodiputados recordar cómo hace sólo una semana se vio a China "flanqueada por los líderes de Rusia y Corea del Norte" y al presidente ruso, Vladimir Putin, "jactándose de cómo las relaciones entre Rusia y China están en un nivel sin precedentes". "Refleja el cambio de paisaje", ha avisado, respecto a la necesidad de que Europa impulse su independencia y defienda su posición en el mundo.