Von der Leyen anuncia la creación de un centro europeo de lucha contra incendios con base en Chipre

El Pleno de Estrasburgo rinde tributo a los bomberos griegos que ayudaron en el incendio de Genestoso (Asturias)

ESTRASBURGO (FRANCIA), 10 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, ha anunciado este miércoles que el gobierno comunitario va a proponer la creación de un centro europeo de lucha contra incendios que tendrá su base en Chipre y que servirá para coordinar la ayuda entre los Estados miembro en esta materia.

Von der Leyen ha lanzado esta idea durante su intervención en el debate sobre el estado de la Unión (SOTEU) que tiene lugar en Estrasburgo (Francia), y lo ha hecho recordando la ola de incendios que ha asolado este verano varios países de la Unión y que ha afectado con especial virulencia a España.

"El cambio climático está haciendo nuestros veranos cada vez más calurosos, duros y peligrosos. Por eso debemos avanzar radicalmente en nuestros esfuerzos para la resiliencia y adaptación climática", ha clamado Von der Leyen, incidiendo en la necesidad de dotar a la UE de las herramientas para hacer frente a esta emergencia.

"LA ESCALA DEL DRAMA ES ENORME"

Así, ha recordado que este verano han ardido más de un millón de hectáreas en territorio europeo, un área que representa a un tercio de la que ocupa Bélgica. "La escala de drama es enorme", ha alertado.

La presidenta ha destacado que se movilizaron 760 "valientes europeos" que fueron enviados "a todas las esquinas de Europa". "Literalmente fueron corriendo hacia las llamas", ha apuntado, rindiendo tributo a los bomberos, pilotos y todos los profesionales que colaboraron en esta tarea.

En concreto, ha citado el caso de 20 bomberos griegos que lucharon contra el fuego "codo con codo con sus colegas españoles". "Cuando el fuego irrumpió en Asturias, España pidió el apoyo de la UE y Grecia contestó a la llamada", ha resaltado.

SON UNA INSPIRACIÓN PARA TODOS

"Cuando las llamas llegaban cerca del pueblo de Genestoso, lucharon día y noche para contener el infierno. Y al final, juntos, vencieron al fuego y el pueblo se salvó", ha relatado Von der Leyen, antes de anunciar que desde la tribuna de invitados seguía el debate uno de esos "héroes", el griego Nikolaos Paisios, jefe de ese equipo de bomberos que trabajó en Asturias.

"Su coraje nos inspira a todos", le ha dicho, destacando su "esfuerzo, compromiso y extraordinario liderazgo", unos elogios que eurodiputados de todos los grupos han respaldado poniéndose en pie y aplaudiendo al bombero griego.