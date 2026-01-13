Von der Leyen anuncia una propuesta inminente de sanciones contra Irán ante el "aterrador" número de muertes

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen - Michael Kappeler/dpa

BRUSELAS 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comisión Europa, Ursula von der Leyen, ha anunciado este martes que ultima con la Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, una propuesta de nuevas sanciones contra Irán en respuesta al "aterrador" número de muertes en las protestas, apuntando que será presentada "con rapidez" a los Estados miembros para que adopten una decisión.

Así lo ha anunciado la jefa del Ejecutivo comunitario en un mensaje en redes sociales, en el que ha lamentado que "el creciente número de víctimas en Irán" en las protestas contra el régimen de Teherán "es aterrador", y ha condenado "de manera inequívoca el uso excesivo de la fuerza y la continua restricción de la libertad".

"En estrecha cooperación con la Alta Representante de la UE se propondrán con rapidez nuevas sanciones contra los responsables de la represión", ha detallado en su mensaje.

Asimismo, Von der Leyen ha recordado que la Unión Europea ya ha incluido a la Guardia Revolucionaria Islámica "en su totalidad" en su régimen de sanciones en materia de Derechos Humanos.

"Estamos con el pueblo de Irán, que marcha valientemente por su libertad", ha zanjado la conservadora alemana sobre la represión en las manifestaciones de los últimos días en Irán, que se habría cobrado la vida de más de 500 personas, según un reciente balance de la ONG HRANA.

Precisamente este martes está previsto que los embajadores de los 27 aborden en una reunión extraordinaria en Bruselas el escenario de imponer "nuevas sanciones más severas" ante la situación que se vive en Irán, una primera reunión que servirá de piedra de toque para la cita del próximo 29 de enero, en la que los ministros de Exteriores de los Estados miembros tendrán seguramente la última palabra para aprobar por unanimidad posibles sanciones.