Von der Leyen asegura que las tropas europeas que se envíen a Ucrania tras la paz tendán respaldo de EEUU

MADRID 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha asegurado que las capitales europeas están trabajando en "planes bastante precisos" para el envío de tropas a Ucrania una vez concluya la guerra con Rusia y que este despliegue tendrá el respaldo pleno de las capacidades de Estados Unidos.

El despliegue consistirá en un grupo de "tropas internacionales con el respaldo de los estadounidenses". "El presidente (Donald) Trump nos ha asegurado que habrá presencia estadounidense como parte del sostén", ha apuntado Von der Leyen en una entrevista con el periódico 'Financial Times'. "Eso está muy claro y se ha dicho muchas veces", ha resaltado.

Cuando haya un acuerdo de paz, Kiev necesitará "un número bastante importante de soldados con buenos sueldos y, por supuesto, equipamiento moderno". "Seguro que la UE responderá", ha señalado.

Bruselas también mantendrá la financiación para la formación y entrenamiento de los militares ucranianos tras un hipotético acuerdo de paz, según Von der Leyen.

Para Von der Leyen "las garantías de seguridad son fundamentales, absolutamente cruciales" en la "hoja de ruta clara" en la que se especificaría el formato del despliegue de tropas, y que incluye el "acuerdo" alcanzado en la Casa Blanca. "Este trabajo está avanzando muy bien", ha indicado.

Von der Leyen ha resaltado que la participación en esta fuerza multinacional es una decisión política de cada país en ejercicio de su soberanía, aunque ha destacado que hay una gran urgencia y que los planes están "tomando forma" ya.

En cuanto al presidente ruso, Vladimir Putin, Von der Leyen ha afirmado que "no ha cambiado" y que "es un depredador". Trump "quiere la paz y Putin no viene a la mesa de negociación (...). Ha tenido una experiencia negativa con Putin. Cada vez más y más Putin no hace lo que dice", ha reprochado.

Por contra, ha argumentado, "en los últimos meses hemos mantenido varios encuentros en los que se ha puesto de manifiesto que se puede confiar en los europeos". "Está claro que cuando decimos algo, lo hacemos", ha remachado.

Fuentes conocedoras de las conversaciones apuntan al despliegue de decenas de miles de militares europeos con apoyo de Estados Unidos mediante sistemas de mando y control y medios de inteligencia y vigilancia tal como se planteó en la reunión mantenida el mes pasado entre Trump, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y varios dirigentes europeos.

El 'FT' ha destacado citando fuentes diplomáticas que los líderes europeos presentes en Washington se reunirán de nuevo en París el jueves para seguir con las conversaciones.