Von der Leyen y Costa apoyan que Zelenski negocie cara a cara con Putin el fin de la guerra en Ucrania

Archivo - El presidente del Consejo Europeo, António Costa, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen - SIERAKOWSKI FREDERIC - Archivo

BRUSELAS 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, han apoyado la propuesta del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, al mandatario ruso, Vladimir Putin, para negociar cara a cara el fin de la guerra en Ucrania.

Preguntados en una rueda de prensa, tras finalizar la cumbre UE-Balcanes que ha tenido lugar en Montenegro, sobre la propuesta de Zelenski a Putin, ambos líderes la han respaldado y se han congratulado de que el presidente ucraniano haya vuelto a llevar la iniciativa para lograr una paz.

"Demuestra que nadie quiere la paz más que el pueblo de Ucrania y el presidente de Ucrania. Y tiene todo nuestro apoyo en lo que respecta al contenido de la carta", ha indicado la jefa del Ejecutivo comunitario.

Por su parte, Costa ha subrayado que "todos los medios son importantes" para lograr "una paz justa y duradera en Ucrania", y que "por supuesto" respalda a Kiev "en sus esfuerzos de negociación de paz". "Es nuestra posición, siempre, apoyar a Ucrania y, al mismo tiempo, mirar hacia el futuro de Ucrania en la Unión Europea", ha añadido.

Las declaraciones de Von der Leyen y Costa tienen lugar después de que durante la noche de este jueves Zelenski hiciera pública una carta abierta a Putin en la que le propone organizar un encuentro cara a cara para alcanzar un acuerdo de paz que ponga fin a la guerra, con "la línea del frente" actual como punto de partida de la diplomacia.

"Hay países que tradicionalmente han albergado líderes para resolver cuestiones de guerra y paz. Suiza, Turquía, los países del mundo árabe, muchos son capaces y están dispuestos a organizar una reunión de este tipo (...) Propongo fijar una fecha clara para dicha reunión", indicó el mandatario ucraniano en su misiva.

Zelenski también apuntó a que "otros participantes podrían sumarse a la vía bilateral" en un lugar de momento por determinar, si bien ha dejado claro que "Europa debería ser parte de este proceso" de paz, ya que los países europeos "realmente tienen la capacidad de influir en la situación".