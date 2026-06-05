Zelenski se reunirá el domingo en Londres con los líderes de Reino Unido, Francia y Alemania

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski - Europa Press/Contacto/Danylo Antoniuk

MADRID 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, se reunirá el domingo en la capital de Reino Unido, Londres, con el primer ministro británico, Keir Starmer, su homólogo francés, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Friedrich Merz, según ha informado el Elíseo.

"Esta reunión permitirá continuar su estrecha coordinación en torno a la agenda común de apoyo a Ucrania y de refuerzo de la presión sobre el esfuerzo bélico ruso, en un momento en que Rusia, en una situación de fracaso militar, económico y estratégico, persiste sin éxito en el frente de una guerra mortífera", ha indicado el Elíseo en un comunicado.

El encuentro, ha detallado, "también servirá para hacer balance de los trabajos emprendidos en favor de una paz justa y duradera en Ucrania y en el continente europeo, especialmente en el marco de la Coalición de los Voluntarios".

El anuncio del Elíseo se produce horas después de que Macron haya manifestado su respaldo a la propuesta del presidente ucraniano de mantener negociaciones directas con su homólogo ruso, Vladimir Putin, para negociar el fin de la guerra en Ucrania.

El presidente francés ha anunciado que ha invitado al conjunto de los países miembro de la Coalición de Voluntarios de Ucrania a una reunión en París los próximos 13 y 14 de julio, coincidiendo con las celebraciones del Día de la Bastilla, para "estructurar" el apoyo a Ucrania.