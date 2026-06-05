Von der Leyen y Costa condenan la incursión de un dron naval en Rumanía y responsabilizan a Rusia

Archivo - La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, junto al presidente del Consejo Europeo, António Costa. - ALEXANDROS MICHAILIDIS - Archivo

BRUSELAS, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, han condenado la incursión de un dron naval hasta el puerto de Constanza, en Rumanía, y han expresado su "plena solidaridad" con el pueblo rumano, que sufre, con este, el tercer incidente de seguridad significativo en las últimas semanas.

"¡Solidaridad con Rumanía! Una semana después de que un dron se estrellara contra un edificio de apartamentos en Galati, hoy un dron marítimo ha llegado al puerto de Constanza. Esta es una consecuencia directa de la guerra de Rusia contra Ucrania", ha afirmado la jefa del Ejecutivo comunitario en un mensaje en redes sociales.

En esa misma línea se ha expresado Costa, que ha lamentado que este es "el tercer incidente de seguridad significativo en Rumanía en las últimas semanas" y que todos ellos son consecuencia de la invasión rusa de Ucrania.

"La UE condena las repetidas violaciones del espacio aéreo de los Estados miembro y reafirma su compromiso inquebrantable con la seguridad de todos los Estados miembro", ha añadido el socialista portugués en otro mensaje en redes sociales.

Von der Leyen también ha avisado de que la incursión de drones en el territorio comunitario "está convirtiéndose cada vez más en una amenaza directa para los países" en frontera oriental de la Unión Europea, por lo que ha animado a dar una respuesta "a la altura de la urgencia".

"Europa está invirtiendo masivamente en capacidades antidrones, defensa aérea y sistemas de alerta temprana. 'SAFE' ayudará a construir una Rumanía más fuerte y una Europa más fuerte", ha añadido la conservadora alemana, haciendo referencia al instrumento de la UE para la compra conjunta de material militar y de defensa.

El puerto de Constanza ha registrado daños materiales tras la explosión de un dron naval hallado en las inmediaciones de la infraestructura. El caso ha sido denunciado por el presidente rumano, Nicusor Dan, como el segundo episodio significativo de seguridad en la costa rumana del mar Negro.