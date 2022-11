Von der Leyen dice que Putin ha fracasado en su chantaje energético aunque pide actuar para llenar reservas en 2023

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y Ee presidente del Consejo europeo, Charles Michel - Dario Pignatelli/European Counci / DPA



BRUSELAS, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha afirmado este miércoles que el presidente ruso, Vladimir Putin, ha fracasado "totalmente" en su chantaje energético a Europa, aunque ha pedido actuar desde este momento para llenar las reservas en 2023, ante un escenario poco propicio en el mercado de gas licuado.

En una intervención en el Parlamento Europeo en Bruselas sobre los resultados de la pasada cumbre de octubre, la líder del Ejecutivo comunitario ha sacado pecho de las medidas puestas en marcha en Europa para reducir el consumo de energía y reemplazar el corte del suministro ruso de gas en un 80 por ciento.

"No he olvidado como Putin intentó presionarnos con la energía y se hablaba de un posible apagón en Europa. Este escenario oscuro no solo no se ha materializado sino que estamos preparados para el invierno y con los precios del gas a la baja", ha señalado.

En este sentido, Von der Leyen ha acusado al dirigente ruso de "tratar de hacer todo" para doblar el brazo a Europa. "Ha fracasado totalmente. Todos hemos hecho nuestra parte y creo que podemos estar orgullosos", ha remachado, sobre el pulso planteado por Moscú a cuenta de la guerra en Ucrania.

De todos modos, ha advertido de que, tras el invierno, Europa se enfrentará al "reto" de volver a llenar sus reservas de gas en un escenario en el que Rusia puede haber cortado totalmente el suministro a Europa, la capacidad de producción de gas licuado no crezca más y que el Asia concentre el gas licuado adicional en el mercado.

"Como resultado de estos factores, el próximo verano Europa puede quedarse corto por 30bmc para llenar sus reservas", ha apuntado la conservadora alemana para insistir después en que las elecciones que haga Europa hoy "determinarán si tenemos la energía que necesitamos para 2023 y más allá".

Por su lado, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha puesto en valor que Europa "una fuerzas" y que los Veintisiete, pese a estar en un principio divididos, acercaran posturas para avanzar en las compras conjuntas de gas y avanzar en fijar un tope al precio del gas, un nuevo precio de referencia y un corredor del precio del gas.

"Estos temas son complejos, pero hay que entrar en estos debates sin tabúes", ha defendido el ex primer ministro belga ante los eurodiputados, tras reivindicar que el plan de acción europeo debe atajar las facturas "astronómicas" que enfrentan las familias y empresas en Europa, además de una "presión inflacionaria insostenible" que amenaza con afectar a la competitividad de la industria europea.