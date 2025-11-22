Von der Leyen y Erdogan hablan durante el G20 en Johannesburgo sobre Ucrania, migración y comercio

MADRID 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha mantenido este sábado una "excelente conversación" con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, sobre la evolución de la guerra en Ucrania y cuestiones relacionadas con la migración y el comercio durante las sesiones iniciales de la cumbre del G20 que se está celebrando este sábado en Johannesburgo (Sudáfrica).

Von der Leyen ha trasladado a Erdogan su agradecimiento por el "compromiso personal" del presidente turco a la hora de conseguir progresos en las negociaciones sobre Ucrania. Ankara, cabe recordar, siempre se ha ofrecido como medidadora y es parte instrumental en un acuerdo de navegación por el mar Negro.

La presidenta de la Comisión Europea ha declarado además que Turquía sigue siendo un "socio esencial para Europa" a la hora de "gestionar la ruta migratoria del Mediterráneo oriental" "Resulta crucial", ha apuntado en este sentido Von der Leyen, "que trabajemos juntos en nuestras prioridades compartidas y profundicemos nuestra cooperación en la gestión de fronteras y la lucha contra el tráfico ilícito de migrantes".

Von der Leyen y Erdogan también han abordado cuestiones específicas bilaterales a partir de la cumbre del año pasado, a punto de cumplir en diciembre su primer aniversario. "Nuestros diálogos sobre comercio y economía son un buen ejemplo", ha aseverado la presidenta de la Comisión Europea quien, por último, ha felicitado a Erdogan como futuro anfitrión de la cumbre de la ONU sobre el clima que se celebrará el año que viene en Turquía.

"Les apoyamos para que sea un éxito", ha remachado Von der Leyen.