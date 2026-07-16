Von der Leyen felicita al nuevo primer ministro de Ucrania y confía en que priorice la integración en la UE

El nuevo primer ministro de Ucrania, Serhi Koretski, ante el Parlamento ucraniano. - GOBIERNO DE UCRANIA

BRUSELAS 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha felicitado al nuevo primer ministro de Ucrania, Serhi Koretski, tras haber recibido el visto bueno del Parlamento ucraniano, y ha confiado en que sitúe "la integración europea" en el "centro del esfuerzo" de su país.

"Enhorabuena, Serhi Koretski, por su confirmación como primer ministro. Esperamos continuar nuestra excelente cooperación con Ucrania. Confiamos en que situará la integración europea de Ucrania en el centro del esfuerzo de transformación del país", ha indicado en un mensaje en redes sociales.

La conservadora alemana ha traslado al nuevo primer ministro de Ucrania que puede contar con el pleno apoyo de la Unión Europea para avanzar en la "ambiciosa agenda de reformas" que tiene Kiev, en particular en los ámbitos del Estado de derecho, la energía y otros sectores clave de la economía.

También ha felicitado a Koretski la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, que ha afirmado que el primer ministro asume su responsabilidad "en un momento crucial" para el futuro de Ucrania, "trabajando hacia una paz justa y duradera mientras continúa el camino del país hacia la Unión Europea".

"El Parlamento Europeo seguirá siendo un socio firme en cada paso del camino. Espero con interés trabajar juntos en apoyo del futuro de Ucrania en libertad y nuestra familia europea", ha indicado en otro mensaje en redes sociales.

El Parlamento de Ucrania ha aprobado este jueves el nombramiento de Serhi Koretski como primer ministro del país, apenas unos días después del cese de su predecesora, Yulia Sviridenko, y tras ser recomendado para el puesto por el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

Zelenski confirmó el miércoles a Koretski, director general de Naftogaz --la petrolera y gasística estatal--, calificándole como "la persona mejor preparada" para ejercer como primer ministro, antes de explicar que es el más idóneo para cumplir con la prioridad de preparar al Estado ucraniano para el invierno, una época del año durante la cual el Ejército ruso incide sus ataques contra las instalaciones energéticas.