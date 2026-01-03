Von der Leyen pide que cualquier "solución" para Venezuela respete el Derecho Internacional

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen - Europa Press/Contacto/BENOIT DOPPAGNE

MADRID 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha manifestado este sábado que cualquier "solución" para Venezuela, tras el ataque estadounidense sobre Caracas y alrededores y la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, debe respetar el derecho Internacional.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, Von der Leyen ha indicado que está siguiendo "muy de cerca" la situación en Venezuela y declarado que la UE "está de parte del pueblo de Venezuela y respaldará una transición pacífica y democrática".

Sin embargo "cualquier solución" al respecto "deberá respetar el derecho internacional y la Carta de Naciones Unidas".

Von der Leyen, por último, ha informado de que está en estrecho contacto con la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas para, "en coordinación con los Estados miembro, garantizar que los ciudadanos europeos" en Venezuela "puedan contar con el total respaldo" de la UE.