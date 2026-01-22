Von der Leyen supera su cuarta moción de censura en seis meses

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en la sesión plenaria del Parlamento Europeo reunido en Estrasburgo (Francia) esta semana. - Philipp von Ditfurth/dpa

BRUSELAS 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha superado este jueves la cuarta moción de censura a la que le somete el Parlamento Europeo en los últimos seis meses; gracias al apoyo de la gran coalición que forma su familia política y principal grupo en la Eurocámara, el Partido Popular Europeo (PPE), con socialdemócratas (S&D), liberales (RE) y verde.

La moción fue presentada por el grupo de ultraderecha de Patriotas por Europa --en el que se integra Vox-- y ha sido rechazada en el pleno reunido en Estrasburgo (Francia) con 390 votos en contra, 165 a favor y 10 abstenciones.

El grupo liderado por el partido Fidesz --del primer ministro húngaro, Viktor Orbán--, defendió el voto de censura por el acuerdo de libre comercio que el Ejecutivo comunitario negoció el pasado año y firmó este mismo mes en nombre de la Unión Europea con los países de Mercosur.

A la iniciativa se sumaron eurodiputados de Conservadores y Reformistas Europeos (ECR) y de Europa de las Naciones Soberanas (ESN) hasta sumar más de 100 firmas, según informaron los promotores de la moción.

Desde que arrancó esta segunda legislatura del Ejecutivo Von der Leyen, la conservadora alemana ha superado cuatro mociones, tres de ellas promovidas por grupos de la ultraderecha y una por la izquierda radical.

Una moción de censura contra el Ejecutivo europeo se puede discutir en la Eurocámara si recaba el apoyo de 72 eurodiputados, y para salir adelante tiene que contar una mayoría de dos tercios de los votos emitidos, así como el respaldo de la mayoría de los miembros que integran la Cámara.