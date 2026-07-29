Von der Leyen traslada el apoyo de la UE a Japón tras el terremoto: "Europa está con vosotros"

Archivo - La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, habla durante una rueda de prensa tras las conversaciones mantenidas en la cumbre de la UE, la reunión de los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea - Malin Wunderlich/dpa - Archivo

BRUSELAS 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha trasladado este miércoles el apoyo de la Unión Europea a Japón tras el terremoto de magnitud 7,1 que ha sacudido la prefectura de Kumamoto, en el suroeste del país, y que deja ya al menos 13 fallecidos.

"Mis pensamientos están con el pueblo de Japón tras el devastador terremoto que ya se ha cobrado tantas vidas", ha señalado la jefa del Ejecutivo comunitario en un mensaje publicado en redes sociales.

La conservadora alemana también ha querido reconocer el trabajo de los rescatiscas que "trabajan incansablemente entre los escombros para salvar vidas" en las zonas afectadas, y ha enviado además un mensaje de solidaridad al país asiático. "A nuestro socio Japón: Europa está con vosotros en estos momentos difíciles", ha remachado.

El seísmo se produjo a las 16.27 horas (hora local) del martes y desencadenó un amplio dispositivo de emergencia, con el despliegue de unos 3.600 efectivos de las Fuerzas Armadas para apoyar las labores de búsqueda y rescate, que continúan trabajando para localizar a las personas que permanecen desaparecidas.

Además de las víctimas, el terremoto ha causado importantes daños materiales, con edificios derrumbados, incendios y desperfectos en la red viaria. Asimismo, unas 48.000 viviendas se quedaron sin suministro eléctrico y otras 500 sufrieron cortes en el servicio de gas.