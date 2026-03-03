Von der Leyen y Zelenski coinciden en la necesidad de salvar el veto de Hungría al préstamo de 90.000 millones

Archivo - La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski. - -/dpa - Archivo

BRUSELAS, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha mantenido este martes una conversación con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, con quien ha coincidido en la urgencia de sacar adelante el préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania y el vigésimo paquete de sanciones a Rusia, dos medidas bloqueadas por Hungría.

En su conversación ---un contacto que se produce muy frecuentemente, según han explicado portavoces del Ejecutivo comunitario--, ambos líderes han abordado la necesidad de concluir estas dos medidas, que constituyen "una prioridad compartida para reforzar la estabilidad financiera de Kiev" y para mantener la presión internacional en el actual contexto geopolítico.

El préstamo de 90.000 millones de euros para abordar las necesidades urgentes de financiación de Kiev y el nuevo paquete de sanciones a Rusia, que la Comisión tenía previsto aprobar en el cuarto aniversario de la invasión rusa de Ucrania, fueron bloqueados por Hungría en una reunión de ministros de Exteriores de los Veintisiete celebrada en Bruselas el pasado 23 de febrero.

Las medidas de política Exterior requieren de unanimidad, y Budapest ejerció su derecho a veto esgrimiendo que Ucrania estaba boicoteando el paso de crudo ruso a su país a través del oleoducto Druzhba, y avisó que no levantaría su veto hasta que Kiev no reanudara el transporte del petróleo.

Con todo, Von der Leyen y Zelenski también han hablado de la seguridad energética, del "impacto más amplio de los acontecimientos en Oriente Próximo", así como de la disponibilidad de materiales de defensa para Kiev, según ha detallado la Comisión en un comunicado.